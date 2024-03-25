Фамилия поможет определить, коренной ли вы украинец: проверьте свою

Фамилия – это неотъемлемая часть имени человека, которая дает представление о его происхождении, семейной принадлежности и историческом наследии. Оно может рассказать о происхождении человека, его социальном статусе, роде занятий и т.д.

Чисто украинские фамилии имеют некоторые особенности, например, характерные окончания, которые помогают выделить их среди других. Об этом подробнее рассказало издание Сурма.

Украинские фамилии являются одними из самых разных в мире. До сих пор ученые и языковеды пытаются раскрыть некоторые, связанные с ними тайны. Однако в то же время их можно и достаточно легко систематизировать.

Окончание -енко

Это окончание происходит от древнего слова "ребенок" и указывает на происхождение определенного лица. Например, "Петренко" – сын Петра, "Іваненко" – сын Ивана. Оно считается наиболее характерным для коренных украинцев, однако на самом деле ни в одной области фамилии с окончанием на -енко не преобладают.

Удельный вес носителей этих родовых имен колеблется от 30% в Черниговской области до 4% во Львовской. А по всей Украине фамилии с окончанием -енко составляют не более 15%.

Окончание -ук

На втором месте в рейтинге самых популярных окончаний по фамилиям коренных украинцев находится окончание -ук. Оно встречается по всем территориям Украины, равно как и -енко.

Окончание

Фамилии, оканчивающиеся на -ський, -зький, -цький, занимают третью строчку. Кто-то может считать, что эти окончания говорят о польском происхождении, хотя это не совсем так.

Фамилии с окончаниями -ський, -зький, -цький присущи многим славянским народам и отражают место происхождения их первого носителя. Например, если первая часть фамилия напоминает название польского населенного пункта, то, вероятно, оно имеет польское происхождение, если украинское – то украинское. Вроде "Уманський" (Умань), "Миргородський" (Миргород) и т.д.

Существительные фамилии

Так называемые существительные фамилии распространены также по всей территории Украины, однако несколько преобладают в Закарпатской области. Это такие родовые имена, которые произошли от обычных слов, например: "Дуб", "Колода", "Осина", "Куниця", "Стріха" и т.д.

Существует еще ряд украинских фамилий, которые подвергаются систематизации, но какой-то своеобразной и таинственной. Например фамилии, с одинаковыми корнями (Масляк. Маслак, Маслюк), с окончаниями -хно (Лахно, Кахно, Махно), -ион (Завізіон, Аріон, Фаріон), -ра (Бандера, Петлюра, Гелевера) и т.д. Их историю происхождения ученым еще предстоит исследовать.

Также OBOZ.UA ранее рассказывал о псевдолатинских фамилиях с юмористическим происхождением.

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