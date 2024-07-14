Европа в ожогах, в некоторых областях (в т.ч. Украине) III стадии…

Видео дня

И, как прогнозируют, это только начало. В Италии, Испании, Франции, Германии, Польше и Украине – чрезвычайная волна жары, температура воздуха впервые в истории (!) достигает 48 градусов на этой неделе, и это только начало. Также наблюдаются рекордная температура поверхности морей и рекордная низкая протяженность морского льда в Антарктике.

Далее текст на языке оригинала.

Всесвітня метеорологічна організація заявила, що в перші кілька днів липня на планеті були самі спекотні дні за всю історію спостережень. Очікується, що глобальна температура продовжить підвищуватись і будуть побиті нові погодні рекорди.

Потепління клімату, посилене в цьому році Ель-Ніньо, сильно впливає на виробництво їжі, доступність води та на здоров’я людей. Ель-Ніньо – природнє явище, що нагріває Тихий океан.

Згідно із дослідженням, нещодавно опублікованому у журналі Nature, минулого року від спеки в Європі загинули 60 000 людей. Що буде в цьому році, можна тільки здогадуватися …

Захворювання, пов’язані з спекою (наприклад, сонячний удар), виникають, коли тіло не може належним чином охолоджуватися. Це може призвести до серйозного пошкодження мозку та інших життєво важливих органів.

На розвиток захворювань, пов’язаних із спекою, впливають високий рівень вологості, ожиріння, гарячка, зневоднення, вживання деяких рецептурних ліків, хвороби серця, поганий кровообіг, психічні розлади, сонячні опіки, вживання алкоголю.

Хочу окремо наголосити на симптомах сонячного удару. Він може виникнути через декілька годин після дії прямих сонячних променів, людина може і не повʼязати свій стан із перегрівом. Спочатку виникає головний біль, може підвищуватися температура тіла, у т.ч. до 40 і вище градусів, зʼявлятися нудота, блювота, розширяються зиниці, далі – судоми, є можливість раптової смерті. Всі ці явища зумовлені набряком головного мозку, потенційно життєво небезпечним явищем. Тому, якщо у когось виникли такі симптоми – це привід звернутися до екстрених медичних служб, а поки вони в дорозі, покладіть постраждалого у положення із трохи піднятою головою та ногами, зніміть верхній одяг, дайте велику кількість води, змочіть шкіру обличчя водою, накладіть холодний компрес на лоб і шию, можна загорнути потерпілого в мокре простирадло, при блювоті треба повернути його на бік.

Бережіть себе та своїх близьких!