Евгения Коновальца перезахоронят в Украине: правительство приняло решение о репатриации останков

В Украине готовятся к перезахоронению одного из ключевых деятелей национально-освободительного движения – полковника Евгения Коновальца. Соответствующее решение уже принял Кабинет министров, открыв путь к репатриации его останков.

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Ожидается, что это историческое событие станет важным символом восстановления исторической справедливости и чествования памяти деятеля. Об этом сообщил председатель Организации украинских националистов Богдан Червак, о чем также свидетельствует постановление Кабмина.

Решение правительства и подготовка к репатриации

Так, украинское правительство официально приняло решение о перезахоронении Евгения Коновальца в Украине. Речь идет о репатриации останков первого председателя Организации украинских националистов, которые в настоящее время находятся за рубежом.

Принятое постановление Кабмина создает юридические и организационные предпосылки для возвращения праха в Украину.

Конкретные даты и детали церемонии пока не обнародованы, однако процесс уже начат.

Исторический контекст и завет националистов

Евгений Коновалец погиб в 1938 году, и его похоронили в Роттердаме. Во время похорон украинские националисты дали обещание: после восстановления независимости Украины его прах будет перенесен в Киев.

Это завещание неоднократно подтверждал преемник Коновальца на посту председателя ОУН – полковник Андрей Мельник. Возвращение останков рассматривается как исполнение этой исторической клятвы, которая оставалась актуальной на протяжении десятилетий.

"В 1938 году во время похорон Вождя в Роттердаме украинские националисты принесли клятву: как только Украина восстановит государственную независимость, прах великого полковника будет перенесен в столичный Киев. Преемник Е. Коновальца на посту председателя ОУН полковник Андрей Мельник каждый раз заявлял о верности этому завету. И вот, вскоре герой вернется в Украину. Друг Председатель, Украина, Ваш друг и соратник Андрей Мельник ждут Вас!" – отметил Червак.

Что известно о Евгении Коновальце

Евгений Михайлович Коновалец (14 июня 1891 года, село Зашков на Львовщине – 23 мая 1938 года, Роттердам, Нидерланды) – украинский военный, политический и государственный деятель, полковник Армии Украинской Народной Республики и один из ключевых организаторов освободительного движения XX века. Он был командиром Сечевых стрелков, основателем Украинской военной организации и первым председателем Организации украинских националистов.

Родился в семье учителей, получил образование во Львове, где учился в академической гимназии и на юридическом факультете университета. С юных лет активно участвовал в общественно-политической жизни, был участником украинского студенческого движения и сотрудничал с просветительскими организациями.

Во время Украинской революции 1917–1921 годов Коновалец сыграл важную роль в формировании и руководстве Сечевыми стрелками – одним из самых боеспособных подразделений Армии УНР. После поражения освободительной борьбы перешел к подпольной деятельности, сосредоточившись на создании структур, которые продолжали борьбу за независимость Украины.

В 1920-х годах он возглавил Украинскую военную организацию, а впоследствии стал одним из основателей и руководителем Организации украинских националистов. Коновалец считается одним из идеологов украинского национализма и символом непрерывной борьбы за государственность.

Погиб в 1938 году в Роттердаме в результате покушения.

В мае в Киеве на территории Национального военного мемориального кладбища состоялось перезахоронение полковника Армии УНР, председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник.

Церемония прошла со всеми военными почестями, а символическим элементом стало внесение в место захоронения земли, привезенной с могилы Мельника в Люксембурге. В церемонии приняли участие руководство государства, представители духовенства, военные и общественные деятели.

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