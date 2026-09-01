Этот сорт слив лучше всего подходит для варенья: оно получится необыкновенно ароматным

Сезон слив в самом разгаре, но большинство из нас ассоциирует его с фиолетовыми, сочными плодами. Оказывается, зеленые и желто-зеленые сливы тоже могут быть вкусными.

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Ренклоды — это не просто один конкретный сорт, а группа слив, включающая Улену, Зеленую и Альтану. Общим для них является характерная, очень сочная мякоть и вкус. Это делает их отличным вариантом для приготовления домашнего варенья, пишет OBOZ.UA.

Их внешний вид может несколько вводить в заблуждение многих людей. Зеленая кожица не означает, что плод незрелый. Удивительно, но он остается зеленым даже после созревания, при этом мякоть сладкая, ароматная и очень сочная.

Благодаря своей сочности ренклоды идеально подходят для варенья, джемов и компотов. Помните, что они содержат много воды, поэтому при жарке нужно время, чтобы лишняя вода испарилась.

На этом их возможности не заканчиваются. Их также можно использовать в тортах и десертах, готовить из них компоты или фруктовые сиропы. Они также хорошо сочетаются с такими добавками, как корица или ваниль.

Самый простой способ использования ренклодов — это, конечно же, варка варенья. Спелые фрукты можно просто помыть, разрезать пополам, удалить косточки и нагревать в кастрюле, пока они не размягчатся и не загустеют. Если плоды очень сладкие, вы можете регулировать количество сахара по своему вкусу.

Ренклоды также можно сочетать с другими фруктами. Они прекрасно сочетаются с яблоками, малиной и грушами. Несколько капель лимонного сока усилят их сладость и придадут варенью приятную кислинку. Фрукты также можно поместить в банки, залить сладким рассолом и пастеризовать.

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