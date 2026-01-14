'Это уже третья война в моей жизни': Валентина из Бахмута рассказала свою историю для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Валентина родилась в 1941 году – как раз в разгар Второй мировой войны. Впоследствии женщине также пришлось бежать от войны в Чечне, а с 2014 года – жить рядом с войной на Донбассе. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

С началом войны на востоке Украины Валентина оставалась в родном Бахмуте, принимала переселенцев из соседних городов и помогала, чем могла. Женщина вспоминает, что многие жители Донетчины жили неподалеку от родных городов, охваченных войной, надеясь туда как можно быстрее вернуться.

"К нам из Горловки, Попасной приезжали. Мы к себе пускали людей, кормили, предоставляли жилье, постель – все. За квартиру мы не брали денег, ничего абсолютно. Потому что в такое время нельзя брать", – вспоминает женщина.

Все изменилось 24 февраля 2022 года. Взрывы снова прогремели в ее городе. Весной на улице Валентины российские обстрелы разрушили два дома. Воронка от взрыва достигала девяти метров вглубь, погибли люди.

"Самое страшное – слышать взрывы. Вот этот звук пугал невероятно. Даже сейчас вспоминаю – вздрагиваю. Это уже третья война в моей жизни", – рассказывает Валентина.

Пока бои шли на окраинах города, женщина не планировала выезжать, потому что не хотела оставлять жилье и родственников. Валентина вспоминает: тогда местные были уверены, что война не станет длительной и совсем скоро завершится. Но когда враг начал заходить в Бахмут, стало понятно: оставаться больше нельзя. Соседи помогли женщине уехать в Полтаву.

"У меня было полчаса на сборы. Сумочку взяла и все. Все нажитое оставила. Мы выехали 12 мая 2022 года. С тех пор домой так и не вернулась", – говорит Валентина.

Сейчас женщина живет в общежитии и ждет, когда завершится война, чтобы вернуться в украинский Бахмут.

