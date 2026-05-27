'Это совместный процесс': защитник Мариуполя рассказал о роли общества в возвращении военных к гражданской жизни

Защитник Мариуполя Сергей Яровой, который после возвращения из плена стал тренером по посттравматическому росту в рамках проекта "Сердце Азовстали" Рината Ахметова, рассказал о восстановлении ветеранов, поддержке побратимов и роли общества в этом процессе в подкасте с Натальей Емченко, председателем Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Украинское общество должно не только помогать ветеранам возвращаться к жизни после войны или плена, но и само учиться понимать их опыт. По словам защитника Мариуполя Сергея Ярового, адаптация не может быть ответственностью только ветерана – это совместный процесс, в котором важная роль принадлежит семьям, собратьям и всему сообществу.

"У нас столько ветеранов, сколько не было никогда в Украине, тем более в независимой – точно. И в современных условиях очень многое изменилось, эта война совсем другая, чем предыдущие. Поэтому здесь важно общественное мнение, общественная поддержка. И уже не надо учить ветерана адаптироваться к обществу. Надо еще и помогать обществу понимать ветерана и помогать ему", – отметил защитник.

Он объясняет, что одним из самых эффективных подходов в восстановлении является принцип "равный равному". Речь идет о поддержке, которую оказывают люди с похожим опытом – военные, собратья, ветераны, освобожденные из плена. Именно они часто могут быстро найти общий язык с теми, кто только начинает свой путь восстановления.

"Я с первых дней заметил, что наиболее продуктивное лечение происходило рядом с побратимами. Потому что люди лечатся от людей. А особенно – о людей с общим опытом. Когда ты говоришь что-то рядом со своими собратьями, то все тебя очень хорошо понимают и поддерживают. Именно те люди, которые уже это прошли, пережили, больше всего позволяют тебе говорить и лучше всего тебя понимают", – добавляет Сергей.

По его словам, посттравматический рост – это не только о психологической помощи. Это комплексный подход, который охватывает поддержку в лечении, юридических вопросах, образовании, профессиональной реализации, предпринимательстве и поиске новой роли после пережитого опыта.

В "Сердце Азовстали" эту модель уже внедряют на практике. С защитниками Мариуполя работают тренеры по посттравматическому росту – люди, которые сами прошли войну, ранения или плен и имеют собственный опыт восстановления.

В проекте отмечают: посттравматический рост – это не о том, чтобы оставить пережитое в прошлом, а о том, чтобы помочь человеку трансформировать опыт в ресурс, вернуть контроль над собственной жизнью и найти новые возможности для профессиональной реализации и поддержки других.