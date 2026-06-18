"Это шанс начать новый этап жизни": защитник Мариуполя Алексей Борисов получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Алексей Борисов получил ключи от собственной квартиры в рамках программы "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

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Алексей родом из Сумской области, служит в рядах ВСУ с 2018 года. После начала полномасштабного вторжения он защищал Мариуполь на комбинате им. Ильича. Военный неоднократно попадал под вражеские обстрелы. Во время одного из таких обстрелов получил тяжелое ранение в спину, лишился пальцев на руке и чудом выжил. Его прооперировали в госпитале на территории комбината, который в то время враг обстреливал артиллерией и КАБами. Несмотря на ранение, Алексей вернулся на позиции. Впоследствии он вместе с сослуживцами попал в российский плен, где провёл 9 месяцев и 20 дней.

На днях военнослужащий получил собственную квартиру. Для Алексея это важный шаг на пути к восстановлению после пережитого. Собственное жилье дает ему возможность почувствовать стабильность, вернуться к гражданской жизни и строить будущее рядом с родными.

"Хочу искренне поблагодарить Рината Ахметова и Фонд за такой ценный подарок. Собственная квартира – это шанс начать новый этап жизни и сосредоточиться на восстановлении. Такая поддержка действительно очень важна. Спасибо за заботу о людях в это непростое время", – поделился Алексей.

Решив жилищный вопрос, Алексей также продолжил обучение в "Метинвест Политехнике" при поддержке "Сердца Азовстали". Сегодня военный не только адаптируется к гражданской жизни, но и растет профессионально.

"Сейчас он учится и получает высшее экономическое образование. Именно карьерные консультанты "Сердца Азовстали" помогли ему выбрать это направление и поступить в высшее учебное заведение. У него есть возможность освоить новую профессию, приобрести знания, навыки и компетенции. Сегодня мы увидели улыбку на лице нашего героя и услышали очень важные слова. Это чрезвычайно ценно. И этот проект, и господин Ринат Ахметов делают очень важное дело для наших героев", – отметила генеральный директор Фонда Ксения Сухова, поздравив защитника с новосельем.

По словам председателя наблюдательного совета Фонда Натальи Емченко, эта поддержка защитникам Мариуполя будет продолжаться:

"Наша цель – сделать так, чтобы каждый защитник Мариуполя нашел себя после освобождения из плена, после возвращения к полноценной жизни: либо снова в армии, либо уже после завершения службы. Жилье, безусловно, особенно для тех, кто имеет I или II группу инвалидности, – это очень важная основа, это необходимое условие. В то же время с каждым из них мы надеемся пройти путь от восстановления физического, психологического и социального состояния до полноценной профессиональной новой жизни".

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II группы. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к полноценной жизни после боев и плена.