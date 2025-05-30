'Это – проект о заботе': Фонд Рината Ахметова помог обустроить социальное жилье для мариупольцев в Днепре

В Днепре состоялось торжественное открытие пятиэтажного дома-общежития для мариупольцев. По меньшей мере 485 вынужденных переселенцев из Мариуполя получат там социальное жилье. Первая часть жильцов заселится уже в мае, остальных планируют поселить в июне.

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Фонд Рината Ахметова традиционно взял на себя обустройство мест общего пользования: комнат для отдыха, коворкингов, кухонь, коридоров и холлов. В частности, Фонд обеспечил помещения мебелью, ноутбуками и необходимой бытовой техникой: холодильниками, морозильными камерами и т.д.

Также Фонд полностью обустроил детские комнаты и три площадки рядом с общежитием. Дети смогут играть в игрушечном домике, настольными играми, пазлами, игрушками, играть в сухом бассейне с шариками, читать, рисовать и весело проводить время на свежем воздухе.

"Мы рады обеспечить вынужденных переселенцев из Мариуполя всем необходимым, особенно детей. Общие пространства помогут жителям объединиться и создать крепкую общину мариупольцев уже на новом месте. Фонд Рината Ахметова продолжит поддерживать мариупольцев, которые были вынуждены покинуть родной город. Мы продолжаем работу по обустройству ряда общежитий в других регионах Украины", – подчеркнул Анатолий Евтушенко, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова.

Среди гостей торжественной церемонии открытия общежития в Днепре также присутствовал посол Франции в Украине Гаэль Весьер. Он подчеркнул, что поддержка внутренне перемещенных лиц и создание комфортных условий для их проживания - это крайне полезное дело в условиях полномасштабной войны.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы это место стало домом для внутренне перемещенных лиц. С сегодняшнего дня здесь, в Днепре, эти люди нашли свое новое жилье, и я верю, что им удастся построить здесь крепкую общину, пока идет война", – отметил дипломат.

Открытое общежитие стало уже третьим объектом социального жилья в Днепре в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", к обустройству которого присоединился Фонд Рината Ахметова. Кроме того, еще одно общежитие было открыто в Киеве в 2024 году.

"Спасибо всем за реализацию этого мощного масштабного проекта. Это – проект о заботе, о том, как в такое сложное время можно объединить усилия и помочь тем, кто в этом нуждается. Спасибо за то, что этот проект стал реальностью", – отметила Алла Белая, заместитель председателя Днепровской райгосадминистрации.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке Правительства Франции, Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером "ЯМариуполь", в частности помогает с обустройством общежитий для вынужденных переселенцев.

Фонд и в дальнейшем будет поддерживать проект: в конце июня запланировано обустройство общежития в Черновцах и в ряде других населенных пунктов Украины.

С 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек.

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