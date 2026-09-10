"Это ощущение дома": защитник Мариуполя Анатолий Басенко получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Анатолий Басенко получил собственную квартиру благодаря программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Сердце Азовстали". Для ветерана, который из-за войны лишился ноги и собственного жилья, новое жилище стало возможностью вновь почувствовать себя как дома.

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Анатолий родом из Димитрова в Донецкой области, до войны работал шахтером. Воевать начал в 2014 году в составе добровольческого полка "Днепр-1". Участвовал в боях под Песками, возле Донецкого аэропорта, в Авдеевке, Станице Луганской и Попасной. После начала полномасштабного вторжения вернулся из Польши в Украину и присоединился к ТРО "Азов". Защищал Киев, а впоследствии принял участие в спецоперации ГУР по оказанию помощи защитникам Мариуполя.

На подступах к "Азовстали" Анатолий получил тяжелое ранение и лишился ноги. Ампутацию ему провели прямо в бункере комбината. Впоследствии вместе с другими защитниками города он попал в российский плен. Из плена его освободили через полтора месяца из-за тяжелого состояния здоровья.После возвращения защитник начал долгий путь восстановления. Он получил современный протез, помощь в реабилитации и стал послом проекта "Сердце Азовстали". Теперь Анатолий получил ещё и собственное жильё.

"Очень благодарен Фонду и Ринату Леонидовичу за то, что он дарит ветеранам жилье. Это очень круто, у меня даже мурашки по коже бегут, когда говорю. Эта квартира даёт мне ощущение дома. Я был официально без жилья, оно было разрушено. И сейчас у меня снова появился дом, у моей семьи уже будет от чего отталкиваться. Не нужно думать о восстановлении собственного жилья, потому что оно уже есть. Теперь можно просто развивать семью дальше и наслаждаться жизнью", – говорит защитник.

Вручая ключи от квартиры, генеральный директор Фонда Ксения Сухова поблагодарила защитника за его мужество и участие в спасении защитников Мариуполя:

"Мы с вами уже давно знакомы, и я очень рада, что в вашей жизни произошли хорошие перемены, что вы улыбаетесь. Мы гордимся нашим знакомством и вашей отвагой, тем, что вы сделали. Операция ГУР – это было очень важно для Мариуполя. Спасибо, что вы поехали спасать ребят и девушек".

Сегодня Анатолий ведёт активный образ жизни: воспитывает сына, занимается амфутболом, работает инструктором и помогает гражданским и военным осваивать навыки оказания первой помощи и обращения с оружием. Защитник говорит, что для него важно оставаться полезным и помогать другим.

"Толик был одним из первых, кто вернулся из плена и присоединился к "Сердцу Азовстали". Вместе мы прошли долгий путь – от попыток понять, что делать дальше после высокой ампутации, до четкого понимания, чем он хочет заниматься, что делает его счастливым и чем он может быть полезен. Его роль посла для нас очень ценна. Своим примером он показывает ребятам, возвращающимся из плена, что жизнь продолжается и она прекрасна", – отметила Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к жизни после боев и плена.