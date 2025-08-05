'Это очень страшно вспоминать': Наталья из Мариуполя рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Сегодня Наталья с семьей живет в Днепре – в модернизированном доме-общежитии. Комнату они получили в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", к обустройству которого присоединился Фонд Рината Ахметова. Женщина признается: эта помощь тронула ее до глубины души, ведь новый дом дарит ощущение защиты и уверенности в завтрашнем дне.

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А ведь еще совсем недавно они были на волоске от смерти. С первых дней полномасштабного вторжения Наталья с семьей жила в охваченном огнем Мариуполе. В ту страшную ночь снаряд попал в часть их дома. Погибли десять соседей. Наталья, ее мама и сын выжили чудом – после взрыва на них обвалилась крыша. Свою историю женщина доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Самым тяжелым во всем пережитом стала вынужденная разлука с родными. Когда Наталью с детьми эвакуировали, ей пообещали, что за мамой и сестрой приедет следующая машина. Но она так и не приехала. Эти две недели неизвестности стали для женщины самыми длинными в жизни.

"Мы вообще не знали, живы ли. Они не знали, живы ли я с детьми, а я не знала, живы ли мама с сестрой. Потом уже рассказали, что соседи помогли им добраться до укрытия", – вспоминает Наталья.

Женщина рассказывает, как неделями пряталась с детьми в подвале во время непрерывных обстрелов Мариуполя. Город содрогался от взрывов. Даже теперь память оберегает ее, приглушая те самые страшные воспоминания.

"Это не передать словами, какое это состояние. Ты понимаешь, что паника не поможет – ни себе, ни другим. Я осознавала, что надо заниматься детьми, что надо их накормить и все такое. Но ты сидишь в темноте... Да, есть свечи, но что те свечи? Это очень страшно. Просто со временем все немного притупилось, и я пыталась забыть, не вспоминать – не хочется. Это очень страшно", – делится Наталья.

Смотрите историю Натальи по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 138 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире сборник свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите и свою историю на портале Музея или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется при поддержке Правительства Франции, Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером проекта "ЯМариуполь". Фонд создает комфортные условия для проживания, в частности – обустраивает зоны общего пользования: кухни, коворкинги, прачечные, холлы и детскую комнату. Модернизированные общежития уже открыты в Днепре и Киеве. Запланировано также открытие социального жилья в Черновцах и Запорожье.