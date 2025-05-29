'Это большая мотивация для меня': Злата Огневич провела вдохновляющую встречу в 'Блогер кэмпе' Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова подводит итоги весенней смены "Блогер Кэмпа", организованной в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". Дети в возрасте от 10 до 16 лет из разных уголков страны, пострадавших в результате войны, имели возможность отдохнуть, оздоровиться, получить новые знания и навыки и получить яркие впечатления на Закарпатье.

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На этот раз детей ждало особое событие – вдохновляющая встреча с известной украинской певицей и заслуженной артисткой АР Крым Златой Огневич. Артистка провела мотивационные мастер-классы, поделилась собственной историей преодоления трудностей и подарила детям эмоциональное музыкальное поздравление.

Певица также поделилась с участниками "Блогер Кэмпа" личными советами для успеха. Вот несколько главных наставлений от Златы Огневич:

Ежедневная благодарность. В конце каждого дня вспомните хотя бы одну вещь, за которую вы благодарны. Это может быть что-то очень простое – момент радости, добра или тепла. Такая привычка помогает сохранять свет внутри и благодарность к миру.

Не откладывайте мечты на потом. Только вы можете сделать свою жизнь такой, к которой стремитесь. Не откладывайте важные дела, потому что пока вы колеблетесь – кто-то другой смело движется к своей цели. Действуйте, но не забывайте давать себе время на отдых и восстановление.

Не бойтесь ошибок. Это абсолютно нормально и неотъемлемая часть пути к заветной мечте.

Сила в разнообразии. Не вините себя за то, что кто-то ведет себя иначе, имеет другое мнение или поступает не так, как вы. Все мы разные – и это нормально.

Для Златы Огневич участие в "Блогер Кэмпе" от Фонда Рината Ахметова стало личной мотивацией. Больше всего певице понравилось общаться с юными кемперами.

"Мне очень понравилось. Дети открытые, искренние – как чистый лист, на котором можно рисовать все, что угодно. Я хочу пожелать каждому – в этом непростом и безумном мире – никогда не терять себя настоящего, всегда идти своей дорогой и слушать собственное сердце", – отметила певица.

"Блогер Кэмп" – это активность, которая мотивирует украинскую молодежь двигаться вперед, овладевая навыками блогерства и онлайн-профессии при поддержке опытных наставников.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. Всего в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили около 6 миллионов детей Украины.

"Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!". Больше по ссылке.