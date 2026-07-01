Этим знакам зодиака стоит набраться терпения: гороскоп на июль

Середина лета будет побуждать нас больше путешествовать, знакомиться с новыми людьми, принимать важные решения и смелее двигаться вперед. Достигнут успеха те, кто не боится выйти из зоны комфорта.

Видео дня

Больше настойчивости в июле понадобится Ракам, Девам, Козерогам и Рыбам, пишет Madeinvilnius. Последовательная работа, обдуманные решения и терпение станут залогом достижения ваших целей. Подробнее читайте в гороскопе.

Рак

Июль для Раков будет довольно спокойным, но очень насыщенным. Больше всего успеха вы добьетесь в личных отношениях и внутренней гармонии. Хорошие новости могут порадовать вас в конце месяца. Обязательно находите время для себя и своих близких.

Дева

В июле Девам понадобится больше планирования. Рисковать не стоит. Сейчас благоприятное время для завершения начатых дел и подготовки к новому этапу. Вы достигнете желаемой стабильности, а больших сюрпризов, возможно, не будет. Не сравнивайте свой путь с успехом других людей.

Козерог

Козерогам понадобится больше терпения. Хотя некоторые планы могут быть отложены. Обстоятельства изменятся к лучшему к концу месяца. Важно идти к цели и не сдаваться после первых препятствий, а результаты не заставят себя ждать.

Рыбы

В июле Рыбам стоит уделять больше внимания своему эмоциональному благополучию и отношениям. Не спешите с принятием важных решений – вторая половина месяца будет более благоприятной для этого. В конце июля у вас может появиться неожиданная финансовая или профессиональная возможность. Действуйте постепенно и естественно.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.