Этим людям деньги сами идут в руки: нумерологи назвали четыре даты рождения

У некоторых людей, кажется, есть особый талант к финансовому успеху: они умеют зарабатывать, копить и грамотно распоряжаться средствами. В нумерологии это объясняют энергией даты рождения. Эксперты считают, что люди, родившиеся 4, 8, 17 и 18 числа любого месяца, обладают природной склонностью к материальному благополучию, если находятся в гармонии с собой и своими целями.

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В то же время нумерологи из Parade подчеркивают, что речь идет не о легких деньгах или удаче без усилий. По их мнению, представителям этих дат все равно приходится много работать, однако их решения чаще приносят финансовые результаты, а накапливать сбережения и приумножать капитал им проще, чем другим.

Родившиеся 4-го числа

Согласно нумерологии, число 4 символизирует дисциплину, настойчивость и ответственность. Люди, рожденные в этот день, не боятся тяжелой работы и способны последовательно двигаться к финансовым целям.

Их называют практичными и бережливыми. Они умеют планировать бюджет, не склонны к необдуманным тратам и постепенно накапливают состояние. Достигнув материальной стабильности, обычно не выставляют ее напоказ.

Родившиеся 8-го числа

Число 8 традиционно считается одним из самых сильных символов финансового успеха в нумерологии. Люди, родившиеся в этот день, якобы обладают хорошо развитой интуицией в отношении карьеры, бизнеса и инвестиций.

Они также умеют выбирать надежных партнёров и принимать выгодные финансовые решения. В то же время их путь может сопровождаться непростыми жизненными уроками, которые в конечном итоге помогают лучше управлять деньгами.

Родившиеся 17-го числа

Нумерологи считают, что эта дата сочетает в себе энергию чисел 1, 7 и 8. Именно поэтому люди, родившиеся 17-го числа, часто стремятся к финансовой независимости и не боятся открывать собственное дело.

Им приписывают предпринимательское мышление, умение анализировать ситуацию и доверять собственной интуиции. Считается, что именно они нередко становятся первыми в своей семье, кому удается накопить значительный капитал.

Родившиеся 18-го числа

Люди, родившиеся 18-го числа, согласно нумерологическим представлениям, сочетают в себе решительность, лидерские качества и скромность. Их связывают с энергией чисел 1, 8 и 9.

Эксперты в нумерологии считают, что такие люди не боятся брать на себя ответственность за финансовые решения, легко справляются со сложными вызовами и могут достичь высокого уровня благосостояния. В то же время они не склонны демонстрировать свое богатство и часто готовы помогать другим.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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