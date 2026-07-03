Этим двум знакам зодиака астрологи предсказали самое счастливое лето

Летнее солнцестояние 21 июня 2026 года ознаменовало начало лета, предвещая месяцы, наполненные солнцем и позитивом. С началом нового сезона Юпитер входит в знак Льва, а Меркурий находится в ретроградном движении в Раке. Это сочетание усиливает эмоции, разжигает драму и обостряет страсти.

Видео дня

Мы больше не можем игнорировать наши сокровенные желания, поскольку правда выходит на поверхность, несмотря на все наши усилия поддерживать маску или сдерживать свои слова. Двум знакам зодиака повезет больше всего, пишет OBOZ.UA.

Рак

С началом сезона своего знака Раки чувствуют вдохновение для новых начинаний и исследования новых путей. Однако, поскольку ретроградный Меркурий приближается и проходит через их знак, им сначала нужно решить все незавершенные дела. Меркурий, планета общения, ясности и обучения, побуждает их участвовать в сложных беседах, размышлять над своим опытом и анализировать, где у них есть возможность исправить прошлые ошибки. С 29 июня по 23 июля они начнут лето с этим ретроградным Меркурием в Раке: осторожными и внимательными.

Однако, как только ретроградный Меркурий завершится, остальная часть их солнечного сезона будет ощущаться гораздо более амбициозной, увлекательной и решительной. 30 июня Юпитер, планета удачи, входит в их финансовый сектор. После того как отвлекающие факторы ретроградного безумия исчезнут, у них появится более сосредоточенный подход к тому, что они ценят, куда инвестировать и как сократить ненужные расходы. Пришло время поднять свою карьеру на новый уровень, изучить новые бизнес-проекты и получить вознаграждение за то, что действительно удовлетворяет их стремление к расширению.

Лев

Самым счастливым знаком зодиака летом 2026 года станет Лев. Их страсть разгорится, когда планета расширения, Юпитер, войдёт в их знак. Это космическое влияние олицетворяет смелость, обостренное эго и бескомпромиссное самовыражение, а это значит, что вы, вероятно, почувствуете прилив уверенности. У вас появятся возможности, и люди будут притягиваться к вашей магнетической энергии. Самое главное, вы почувствуете себя готовыми предпринять активные шаги, чтобы привести это в соответствие со своими самыми глубокими ценностями, убеждениями и верой. Неожиданные чудеса могут удивительным образом изменить вашу жизнь и пробудить ваш потенциал.

Однако вам следует помнить о том, что нужно балансировать на тонкой грани между волнением и импульсивностью. Хотя вашу новообретённую ясность следует лелеять, важно не совершать необдуманных поступков из-за уязвлённого самолюбия. Позвольте своим инстинктам обостряться, шаг за шагом. В течение лета этот театральный знак зодиака может рассчитывать на пробуждение своих желаний, стремление к величию и, самое главное, проявление инициативы, чтобы прийти в согласие с лучшей версией себя. Ваш путь открывается с огромным потенциалом, поэтому проявите здравый смысл, чтобы отсеять то, что стоит вашего времени, а что нет. В целом, настрой на изобилие приумножит хорошие моменты в вашей жизни.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.