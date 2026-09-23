Есть ли у яиц срок годности и как точно определить, испортились ли они: делимся лайфхаками

Яйца – основной продукт на большинстве кухонь, но со временем они могут испортиться. Чтобы определить, пригодны ли яйца в вашем холодильнике к употреблению, полезно знать сроки годности, указанные на упаковке, и уметь проводить простые тесты на свежесть

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Редакция FoodOboz делится полезной информацией, сколько точно можно хранить яйца, а также – как определить, не испортились ли они, пишет издание marthastewart.

Существует несколько признаков того, что яйца могут быть просрочены

Сроки годности

Если вы когда-либо катили свою тележку с продуктами по молочному отделу, вы, вероятно, замечали, что на упаковках яиц проштампованы даты и коды, содержащие важную информацию о продукте.

"Яйца считаются просроченными, если на упаковке указана дата "лучше употребить до", – говорит Кэмерон Уайтхед, главный операционный директор компании Pete & Gerry's, сертифицированного производителя яиц по стандарту B-Corporation.

Но истечение срока годности не обязательно означает, что яйца следует выбросить

По словам Тревора Крейга, эксперта по безопасности пищевых продуктов из Microbac Laboratories, которая анализирует безопасность пищевых продуктов для производителей по всей стране, после истечения срока годности может быть некоторая неопределенность.

"То, что срок годности яйца истек, не означает, что его опасно есть, и часто его можно безопасно употреблять в пищу и после этого срока. Поэтому, хотя некоторые люди считают яйца "просроченными", если срок годности истек, другие могут отложить его на несколько недель, пока яйца не перестанут быть аппетитными", – говорит Крейг.

Ориентироваться в терминологии

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), не существует единых национальных стандартов для маркировки сроков годности продуктов питания.

Вот почему вы, скорее всего, столкнетесь с самыми разными маркировками, включая "лучше употребить до", "продать до" и "использовать" до – и эти даты не обязательно коррелируют с безопасностью. Более того, по его словам, компании используют разные критерии для определения того, что они считают просроченным: одни основываются на риске роста бактерий, другие — на изменениях органолептических характеристик, таких как вкус, запах и внешний вид, или на сочетании того и другого.

Даты упаковки

На любой упаковке для яиц, на которой указан знак качества USDA, должна быть указана дата упаковки, что на самом деле является очень полезной информацией.

Эта дата обозначает день, когда яйца были вымыты, отсортированы и упакованы в картонные коробки. Единственная сложность здесь заключается в том, что вы не увидите стандартной даты — вместо этого будет трехзначный код от 001 до 365, указывающий день года, когда яйца были упакованы, начиная с 1 января (001) и заканчивая 31 декабря (365). Срок годности на коробках с маркировкой USDA не должен превышать 30 дней с даты упаковки.

Вопросы безопасности пищевых продуктов

Сырые яйца несут в себе повышенный риск заражения опасными бактериями, такими как сальмонелла, которая может вызывать пищевые отравления, поэтому, если вы опасаетесь, что ваши яйца просрочены, не используйте их в яичном ликере и других рецептах, где яйца не подвергаются термической обработке. Бактерии и микробы могут размножаться на внешней скорлупе яиц, поэтому яйца, прошедшие сортировку USDA, и крупные производители яиц смывают естественное белковое покрытие скорлупы, называемое кутикулой или "налетом", на перерабатывающем предприятии.

Устойчивость

"Яйца очень выносливы, как и все свежие продукты, яйца не хранятся вечно, однако благодаря своей скорлупе они более устойчивы, чем другие продукты", – говорит Уайтхед.

Сроки годности

"Как правило, все яйца можно употребить в течение 45 дней с момента мытья", – говорит Уайтхед. Вот где пригодится дата на упаковке.

Оптимальные условия

Яйца никогда не следует оставлять вне холодильника более чем на час, говорит Крейг. И чем ниже температура в вашем холодильнике, тем лучше – только не замораживайте их. Яйца от кур свободного выгула и органические яйца также могут храниться дольше; когда куры получают более качественный корм, объясняет Уайтхед, скорлупа яиц толще, что обеспечивает лучшую защиту и свежесть.

Как определить, испортились ли яйца

Помимо даты на упаковке, есть и другие способы определить, испортились ли ваши яйца: осмотреть его и понюхать; если оно имеет неприятный запах или выглядит иначе, значит, его можно считать непригодным для употребления в пищу.

Иногда можно заметить изменение цвета яйца, например, появление слизи или блестящего переливающегося оттенка, что указывает на рост бактерий. Если свежесть все еще под вопросом, вы также можете провести один из следующих тестов.

Испытание на плавучесть или способность выдерживать воздействие воды

Хорошие яйца тонут, а просроченные всплывают. Уайтхед считает этот тест отличным вариантом, если вы не знаете точный срок годности или просто хотите убедиться, что яйца можно безопасно употреблять в пищу. Он предлагает наполнить миску или стакан холодной водой на 10 сантиметров и аккуратно поместить туда яйца.

Съедобные яйца

"Очень свежие яйца опускаются на дно и лежат на боку. Если яйцо остается на дне, но на узком конце, его можно есть – просто оно уже не такое свежее", – говорит Уайтхед. Такие "более зрелые" яйца так же питательны и вкусны, как и их более свежие аналоги.

Какие нужно точно выбросить

"Любые яйца, всплывшие на поверхность воды, слишком старые, чтобы их есть, и их следует выбросить", — говорит Уайтхед. Есть простая причина, по которой потенциально просроченные яйца плавают на поверхности – то происходит потому, что бактерии в яйце могут выделять газ, из-за чего яйцо всплывает в воде.

Хранение яиц в оригинальной упаковке помогает дольше сохранять их свежесть

Упаковка защищает яйца от впитывания сильных запахов и вкусов других продуктов в холодильнике, обеспечивая их максимальную свежесть.

Тест на сухое яйцо

Для этого теста нужно разбить яйца на чистую тарелку, чтобы проверить белок.

"Если белок водянистый и тонким слоем растекается по всей поверхности тарелки, яйца, вероятно, немного испортились", – говорит Уайтхед.

У свежих яиц белок должен быть более вязким и плотным, а сам белок должен выступать над поверхностью тарелки!

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