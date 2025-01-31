В Ютубе и в Сети становится всё больше профессиональных каркунов. Кому платит мордор, кому недобитые американские демократы и Сорос, а кто работает бесплатно по причине собственного неизлечимого садомазохизма.

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Чтобы вражеское карканье не сбылось, есть надёжное неоднократно проверенное средство.

Необходимо пошагово:

1) разместиться таким образом, чтобы технический источник карканья (компьютер, телевизор/плазма, смартфон/айфон и т.д.) оказался слева сзади;

2) трижды перекреститься;

3) обязательно — трижды по три раза — плюнуть через левое плечо.

То есть так: Тьфу-тьфу-тьфу, тьфу-тьфу-тьфу, тьфу-тьфу-тьфу!

Примечание:

если карканья рассылаются сообщениями по цепочке, разрешается в обратном направлении высылать ссылку на эту пошаговую инструкцию.

Описанный способ является чрезвычайно действенным и при этом весьма гуманным, поскольку позволяет обойтись без расстрелов, сожжений на костре либо утоплений физических носителей паники, которых даже вообще не нужно разыскивать и люстрировать или кастрировать.

Ибо у нас двадцать первый век. Добро победит, сатана будет посрамлён, вороны исчезнут, слава Украине!