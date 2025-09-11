Ему навсегда будет 35: в боях Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб защитник из Львовской области Юрий Хомяк. Жизнь военнослужащего оборвалась на 35 году.

Свой последний бой мужчина принял в Донецкой области. Об этом сообщили в Дрогобычском городском совете.

Ранение не остановило воина

Юрий Хомяк родился 29 марта 1990 года в Дрогобыче. Учился и завершил общеобразовательную школу №14. Затем получал образование в механико-технологическом профессиональном колледже по специальности программист. До начала полномасштабного вторжения работал в строительной сфере.

В 2022 году пополнил ряды ВСУ. Получил ранение, однако снова вернулся на фронт в феврале 2025 года. Юрий был заместителем командира, оператором механизированного отделения воинской части А4447. Боевые задания выполнял на передовых позициях фронта.

Юрий Хомяк погиб 17 февраля 2025 года во время выполнения задач по защите Родины в районе населенного пункта Дачное Покровского района Донецкой области.

У Юрия из родных остались мать, двоюродные сестры, племянники и шурин. Воина похоронят в родном городе 11 сентября.

