Ему навсегда будет 31: на фронте погиб защитник из Ривненской области. Фото

Защищая Украину, погиб воин с Ривненщины Сергей Пидфедько. Свой последний бой 31-летний солдат принял на Краматорском направлении 5 апреля: он получил смертельные ранения в ближнем бою с врагом

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15 апреля с Героем простились на малой родине. Трагическое известие сообщили в Радивиловской громаде.

"Имеем грустные новости с фронта: на Краматорском направлении (Донецкая область) погиб житель нашей громады из села Немировка Пидфедько Сергей Николаевич, 1 октября 1993 года рождения. Солдат Вооруженных сил служил в гранатометном отделении гранатометного взвода 1 механизированного батальона. Верный воинской присяге, защищая нашу Родину, погиб 5 апреля во время исполнения боевого задания. Он получил ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Погиб воин, которому навсегда останется 31 год, по данным громады, в ближнем бою с врагом.

Вернувшегося домой на щите героя его земляки встречали 14 апреля, сформировав вдоль маршрута движения скорбного кортежа живую цепь и преклонив колено в знак уважения. На следующий день с Сергеем Пидфедько навеки простились.

"Поддержать семью в непоправимой потере сошлись односельчане, родные, друзья, боевые побратимы, представители власти громады, территориального центра комплектования, педагогическое сообщество, выпускники и ученики Немировского лицея, где учился Герой. Общая молитва и заупокойное Богослужение проходили в Свято-Покровской церкви села Немировка. Солдат Сергей Пидфедько был похоронен на сельском кладбище со всеми военными почестями. Треекратный залп почетного караула ознаменовал , что здесь почил Герой! Его имя отныне навсегда будет вписано в летопись борьбы за свободу Украины", – рассказали в Радивиловской громаде.

Напомним, ранее стало известно, что в боях в Запорожье погиб защитник из Ровенской области. Молодому воину Валентину Лукину навсегда останется 20 лет. Он был сиротой.

Также сообщалось, что на войне в Украине погиб доброволец из Финляндии. К моменту гибели воина, имя которого не раскрывается и который не смог оставаться в стороне от войны, бущующей далеко от его родины, тоже было всего 20 лет.

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