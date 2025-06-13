Ему навсегда будет 27: в боях на Бахмутском направлении погиб защитник из Кривого Рога. Фото

В Кривом Роге 12 июня провели в последний путь 27-летнего защитника Украины, военнослужащего Анатолия Хоменко. Он служил в 5-й отдельной штурмовой бригаде и погиб в боях с российским вражеским войском еще 8 мая 2024 года.

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Последний бой Герой принял вблизи населенного пункта Иванковское на Бахмутском направлении фронта. Похоронить воина удалось лишь спустя более года после гибели, пишет криворожское издание "На часі".

Отмечается, что много месяцев семья Анатолия надеялась, что он жив, но недавно результат ДНК-экспертизы подтвердил его гибель.

Анатолий присоединился к рядам Сил обороны Украины в марте 2024 года и нес службу в 5-й ОШБр солдатом-пулеметчиком. До последнего своего вздоха был верен военной присяге и украинскому народу.

"Он был, пожалуй, лучшим человеком из всех моих друзей, которые были. Светлый, добрый и веселый", – рассказала о погибшем его подруга детства.

Военного похоронили на Центральном кладбище в Кривом Роге.

Накануне стало известно о гибели на фронте украинского военного Дмитрия Шаповалова из Винницкой области, который 26 апреля 2023 года в рамках обмена вернулся из российского плена. Его сердце остановилось во время выполнения боевого задания в населенном пункте Катериновка Днепропетровской области 9 июня.

Также сообщалось, что в боях с войсками государства-агрессора погиб 37-летний военный из Донецкой области Андрей Пащенко. Он был родом из города Курахово.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб Василий Гандзий, арбитр Коллегии футбольных арбитров города Киева, наблюдатель арбитража. Жизнь воина оборвалась 2 июня 2025 года, ему навеки осталось 43 года.

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