'Год мечтал о яблоке': умер украинский военный, который прошел российский плен. Фото

На фронте погиб украинский военный Дмитрий Шаповалов из Винницкой области, который 26 апреля 2023 года в рамках обмена вернулся из российского плена. Его сердце остановилось во время выполнения боевого задания 9 июня.

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Об этом сообщила руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк на своей странице в Instagram. Видео с Дмитрием, снятое сразу после обмена, облетело сеть – на нем защитник ел яблоко и рассказывал, что год об этом мечтал.

"Неописуемая боль. Остановилось сердце молодого Героя, освобожденного из плена Дмитрия Шаповалова", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с воином состоится 13 июня в селе Есиповка Казатинского района.

О потере также сообщила жена погибшего бойца Елена в Instagram, опубликовав фото и видео с Дмитрием.

На Facebook-странице"Самгородок Наш" сообщили, что Дмитрий Шаповалов погиб 9 июня 2025 года во время выполнения боевого задания в населенном пункте Екатериновка Днепропетровской области.

"12 июня 2025 года он в последний раз вернется в родной дом в село Осиповка. Просьба к жителям громады создать живой коридор для чествования Героя, который положил жизнь за каждого из нас. Скорбный кортеж с телом Героя выедет около 19:00 из г. Казатин. Маршрут коридора почета через село Флориановка, Йосиповка, к дому по ул. Заречная, где проживала бабушка и мама Героя", – отметили представители Самгородоцкой громады.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил об очередном этапе обмена военнопленными. В четверг, 12 июня, домой удалось вернуть воинов нашей армии, нацгвардейцев и пограничников.

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