Ему навсегда будет 26: на Харьковщине погиб оператор отделения БпАК со Львовщины. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин Александр Дячишин из Львовской области. В рядах ВСУ он был оператором отделения беспилотных авиационных комплексов.

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Защитнику теперь навеки 26 лет, у него остались жена и маленькая дочь. О потере известил Раловский сельский совет.

Дячишин Александр Михайлович был родом из села Нагорное Самборского района.

Воин служил в 34-м отдельном мотопехотном батальоне ВСУ, был оператором отделения БпАК взвода беспилотных авиационных комплексов, имел звание сержанта.

Погиб защитник 12 марта 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи села Синельниково Чугуевского района Харьковской области.

Родные узнали трагическую весть почти сразу, но только сейчас потерю подтвердили официально. Жена воина Оксана и их дочь Софийка потеряли опору и поддержку заботливого мужа и отца.

"Семья потеряла родную кровинку, Украина – еще одного Героя! Его имя навеки будет образцом мужества, патриотизма и несокрушимости. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким, побратимам погибшего защитника. Разделяем боль потери и низко опускаем головы в скорби перед мужеством нашего Героя!" – отметили в сельсовете.

Информацию о встрече Героя и чине похорон там пообещали предоставить дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, на фронте погиб 45-летний сапер Андрей Петрусяк из Львовской области. Его жизнь оборвалась на Покровском направлении 13 февраля 2024 года, и только этой весной удалось вернуть тело защитника домой.

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