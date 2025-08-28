Ему навсегда будет 24: в боях за Украину погиб командир САУ с Закарпатья. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь молодой воин с Закарпатья Юрий Уршанский. Капитан, которому было всего 24 года, свой последний бой принял 26 августа на Запорожском направлении.

Месяцем ранее остановилось сердце отца Героя, который защищал Украину с 2014 года. Трагическую весть сообщили в Виноградовском городском совете и в Движении поддержки закарпатских военных.

Что известно о Герое

Юрий Уршанский родился 8 июня 2001 года. Жил в Виноградове. И, как и тысячи украинских мужчин, после нападения России он взял в руки оружие, чтобы защищать родную землю и свой народ.

За свободу и независимость Украины молодой воин, которому недавно исполнилось 24 года, отдал свою жизнь.

"Виноградовский городской совет и исполнительный комитет с большой грустью сообщают: во время российско-украинской войны в ходе выполнения боевого задания по защите Родины, 26 августа 2025 года, вблизи населенного пункта Лукьяновка Запорожской области погиб капитан, командир самоходной артиллерийской батареи Уршанский Юрий Борисович, 2001 года рождения, житель города Виноградов. Выражаем искренние соболезнования семье и побратимам. Вечная память Герою – Защитнику Украины!" – отметили в Виноградовском городском совете.

В семью Уршанских большое горе пришло второй раз за короткое время: в июле умер папа Юрия. Он, как и сын, в свое время взял в руки оружие, чтобы дать отпор врагу.

"В прошлом месяце после длительного лечения отошел в вечность отец Юрия — военнослужащий, настоящий командир, который прошел ожесточенные бои еще с 2014 года. Теперь же семья потеряла еще и сына — Героя, который до последнего защищал Украину. Это невосполнимая потеря для всей громады и каждого из нас. Мы разделяем страшную боль с семьей и близкими. Вечная и светлая память Защитнику!" – написал волонтер, общественный деятель, представитель "Движения поддержки закарпатских военных" Михаил Роман.

