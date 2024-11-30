Елизавета Скоропадская: справиться с ностальгией дочери гетмана Украины помогали украинские песни и национальные костюмы

Дочь гетмана Павла Скоропадского Елизавета вынуждена была покинуть родину, когда ей не исполнилось еще и 20-ти лет. Но вся ее жизнь была неразрывно связана с Украиной. Несмотря на эмиграцию, она много сделала для гетманского движения и Союза гетманцев-государственников, продолжая дело своего отца – гетмана всея Украины Павла Скоропадского.

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Именно работа, воспоминания, украинские песни и национальная одежда помогали ей справиться с тоской по родине. В 2024 году украинский бренд этнической одежды Etnodim воссоздал вышиванку Елизаветы Скоропадской, в которой она была изображена на портрете, считавшемся утраченным. Пока идет война России против Украины, полотно будет оставаться в Германии, где и было обнаружено, а после победы вернется домой.

Украинское детство

Елизавета Скоропадская, которую дома называли просто Лили, родилась 27 ноября 1899 года в Санкт-Петербурге в казачьей семье Павла и Александры Скоропадских, а свое имя получила в честь тетки отца – Елизаветы Милорадович. Скоропадские владели обширными поместьями в Украине – на Полтавщине и Черниговщине, где Елизавета провела свое детство. Она получила хорошее домашнее образование, затем поступила в классическую женскую гимназию, где отлично успевала по всем предметам. В свободное время девочка увлекалась лепкой из глины, по народной традиции, под пение украинских народных песен, мастеря из нее лошадок и свистульки, – благо в Глуховском районе, неподалеку от села Подошки, где находилось имение отца, было месторождение коалиновой глины. С возрастом творения Лили становились все более и более серьезными, поэтому, по окончании гимназии, уже в эмиграции, в которую семья вынуждено отправилась в 1918 году, Елизавета поступила в Академию искусств в Берлине. Отец не возражал против увлечений дочери – Павел Петрович считал, что человек, независимо от сословия, должен иметь профессию, которой будет заниматься: кто-то, чтобы заработать себе на хлеб, а кто-то – чтобы не быть бездельником.

Известный в Европе скульптор

Получив профессию скульптора, Елизавета выполняла частные заказы, а, справившись с ними, работала для собственного удовольствия, создавая скульптурные портреты своих близких – отца и сестры. Сейчас эти работы хранятся в Швейцарии. В свое время о ее творениях писала немецкая, голландская и финская пресса: журналисты восхищались ее талантом и мастерством – в своих скульптурах, которые Елизавета сначала формировала из гипса, а затем отливала в бронзе, ей удавалось, помимо портретного сходства, подметить и передать характер человека, который служил ей натурщиком. Увы, судьбу многих работ Скоропадской современным искусствоведам отследить не удалось – большая часть из них сгинула во время Второй мировой войны, оставшиеся хранятся в частных европейских коллекциях.

Секретарь отца и руководитель гетманских организаций

В 30-х годах Елизавета Павловна помимо занятий скульптурой приняла на себя обязанности секретаря своего отца, украинского гетмана Скоропадского, которые выполняла вместе с Сергеем Шеметом. Во время Голодомора она работала в комитете по организации гуманитарной помощи голодающим украинцам, которым руководила ее мать, Александра Скоропадская. Елизавета Павловна не только собирала средства и закупала продукты для передачи в Украину, но и читала доклады и лекции о происходящем на ее родине, чтобы привлечь к этим трагическим событиям внимание как европейских политиков, так и простых людей. В конце 30-х годов Елизавета Павловна руководила гетманскими организациями, находящимися в оккупированных нацистскими войсками странах Европы. Во время Второй мировой войны Скоропадская посещала лагеря, в которых жили украинцы, вывезенные на принудительные работы в Германию: очень многих она тогда спасла от голодной смерти, помогла им с оформлением документов и добивалась для них улучшения условий жизни и смягчение режима труда.

Зеленая веточка для гетмана Скоропадского

Весной 1945 года произошла трагедия, от которой Елизавета Павловна так и не смогла окончательно оправиться до конца жизни. Чем ближе советская армия подходила к Берлину, тем опаснее для ее отца было оставаться в городе – советская власть считала Скоропадского своим врагом, которого бы она не пощадила. Было решено перебираться на территорию, находящуюся под протекторатом союзнических войск – в дороге гетмана сопровождала Елизавета Павловна. На железнодорожной стации они попали под бомбежку, в результате которой сама Скоропадская практически не пострадала, а ее отец, гетман Скоропадский был тяжело ранен. На фоне ожогов у него развилось сильное воспаление, ставшее причиной его смерти. В обстановке наступления советских войск, когда все вокруг взрывалось и горело, проблемой стало все, что было необходимо для похорон. Лизавете Павловне с трудом удалось достать гроб – ей предлагали похоронить гетмана просто так, в саване. Отпевал Павла Павловича не православный, а греко-католический священник, который, к тому же, согласился на это после долгих уговоров. Не смогла Скоропадская найти для своего отца и цветов – вместо них ей пришлось положить в гроб сломанную на дереве зеленую веточку. Елизавета Павловна очень тяжело пережила утрату – по ее словам, Скоропадский был для нее не только отцом, но и гетманом – как для всех украинцев, в какой бы стране мира они ни жили. "Он олицетворял для меня Большую Идею, – писала она, годы спустя, – он подчинил ей всю свою жизнь, более того, он и жил ради нее".

Продолжатель дела Скоропадского

После смерти отца Елизавета Павловна вместе с матерью, сестрой Марией и братом Петром жила в ФРГ, в баварском городе Оберстдорфе. Она продолжала дело отца, работала в Союзе гетманцев-государственников, за одного из руководителей которого, украинского дипломата Василия Кужима, в 1949 году вышла замуж. Когда умерла старшая сестра Елизаветы, Мария, согласно завещанию отца, возглавила гетманское движение. В 1963 году по ее инициативе был создан Восточно-европейский исследовательский институт им. Вячеслава Липинского, который изучает деятельность гетманского движения и украинской государственно-исследовательской мысли. Она также много сделала для своей родной Полтавщины – создала связанное с ней общество "Украинская община". Она также собирала средства для открытия в Европе украинских школ, издания книг на украинском языке, собирала национальную – народную – библиотеку. Много времени Елизавета Павловна посвятила мемуарам о последним дням жизни ее отца гетмана Скоропадского, они были опубликованы в 1952 году в журнале "Державна думка". Скончалась Елизавета Павловна 16 февраля 1976 года в Оберстдорфе, ей было 76 лет.