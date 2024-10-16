После рейдов сотрудников ТЦК, как сообщают, в ресторанах и кафе [приблизительно] почти на четверть снизилась посещаемость, но на тот же процент выросла доставка.

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При этом в элитном сегменте, рассказывают ресторанные аналитики, ничего не изменилось. Вот это, добавляю я, и есть самое интересное. У кого есть деньги, у того всё схвачено? Да, но считаю, что вопрос решается рестораторами. Услуга "Мы не заходим" имеет свою цену. Что-то наподобие услуг охранных агентств. Конечно, это входит в себестоимость, так что в конечном итоге платит за услугу клиент.

Цены растут, а посещаемость не падает — больше и налоги, государство довольно. Но дешёвые заведения делать аналогично не могут: те носят на дом (пока без сопровождающих).

Вот так работает в Украине "экономика военного времени". Такой себе вариант экономического бронирования.