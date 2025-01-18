Егеря-десантники взяли в плен шесть российских оккупантов на Волчанском направлении: фото

Егеря-десантники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины захватили в плен шестерых российских оккупантов во время вражеского штурма на Волчанском направлении. Военные РФ потеряли бронемашину, на которой отправились в атаку, и уцелевшие начали штурмовать здание, где защитники держали оборону. Бой длился три часа.

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Об этом 18 января сообщили в Командовании ДШУ ВСУ. Также были опубликованы фото захваченных российских военных.

В ДШВ рассказали, что враг пытался прорваться на бронетехнике, однако один из егерей-десантников подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета.

Уцелевшие оккупанты спешились и начали штурмовать здание, в котором воины 71-й бригады держали оборону.

Егеря вызвали подмогу и приняли бой. Столкновение длилось около трех часов.

При поддержке бойцов штурмовой группы дружественного подразделения десантники зачистили здание и взяли в плен шестерых оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли штурмом позицию врага на Кураховском направлении и захватили в плен семерых оккупантов. Сначала украинские защитники устроили длительную атаку дронами, загнав россиян в блиндаж, а затем пробрались в "нору" захватчиков.

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