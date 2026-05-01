Два полнолуния и ретроградный Плутон: гороскоп для всех знаков на май 2026 года

Май 2026 года отметится сразу тремя ключевыми лунными событиями – двумя полнолуниями и одним новолунием, которые зададут общий ритм месяца.

Полнолуние в Скорпионе 1 мая акцентирует внимание на внутренних процессах и трансформации, тогда как полнолуние в Стрельце 31 мая символизирует движение вперед и готовность к переменам. Новолуние в Тельце 16 мая станет точкой баланса между этими этапами, объясняют в Vogue.

Дополнительное влияние окажет ретроградный Плутон, который начнет свое движение 6 мая и продлится до октября. Этот период связан с переоценкой прошлого и работой над базовыми жизненными установками. Сильнее всего эти процессы могут почувствовать Водолеи, Скорпионы, Тельцы и Львы.

В источнике также отмечают: в течение месяца произойдет несколько других важных астрологических переходов: Меркурий сменит знак дважды, Марс войдет в Тельца, Венера – в Рака, а Солнце в конце месяца перейдет в Близнецы.

Овен

Начало месяца заставит обратить внимание на внутренние противоречия и слабые места. Это период честных ответов и работы над собой. До 19 мая будет достаточно энергии для активных действий, но важно направить ее на подготовку к переменам, а не на хаотичные решения.

Телец

Май станет для вас точкой нового старта после периода завершений. Первые дни могут быть эмоционально сложными, но уже в середине месяца появится ясность и понимание направления. После 19 мая усилится мотивация действовать и закладывать фундамент на будущее.

Близнецы

Первая половина месяца потребует замедления и концентрации на текущих делах. Со второй половины активизируется коммуникация, появится желание говорить прямо и открыто. Конец мая поможет пересмотреть собственные убеждения и посмотреть на ситуации шире.

Рак

Месяц будет способствовать эмоциональному равновесию и улучшению отношений. Вы сможете лучше понимать свои потребности и открыто их выражать. После 19 мая возрастет чувство уверенности в себе и желание уделять больше внимания собственному комфорту.

Лев

Май подтолкнет к внутреннему анализу и переосмыслению своей роли в жизни. Могут возникать ситуации неопределенности, которые потребуют терпения. В конце месяца появится больше ясности и понимания дальнейших шагов.

Дева

Первая половина месяца будет стабильной и благоприятной для упорядочения дел. Впоследствии возрастет потребность в общении и новых знакомствах. Конец мая может изменить привычное видение ситуаций и заставить пересмотреть подходы.

Весы

В начале месяца появятся возможности для развития в социальной и профессиональной сферах. В то же время во второй половине мая могут возникнуть вопросы относительно стабильности и внутреннего комфорта. Важно найти баланс между внешним и личным.

Скорпион

Начало нового цикла заставит подвести итоги последних месяцев. Вам придется определиться, стоит ли двигаться дальше в том же направлении или менять подход. Особое внимание стоит уделить балансу между эмоциями и практическими решениями.

Стрелец

Основные события будут разворачиваться ближе к концу месяца. До этого времени важно обратить внимание на отношения и коммуникацию. Откровенные разговоры помогут избежать недоразумений и определить дальнейшее развитие.

Козерог

Первая половина мая принесет стабильность и возможность навести порядок в делах. Вторая часть месяца акцентирует внимание на эмоциональных связях и вопросах привязанности. Важно избегать крайностей и сохранять баланс.

Водолей

Ретроградный Плутон запустит период глубокого анализа и переосмысления. Вам придется работать с ограничениями и искать новые подходы к старым ситуациям. Это время формирования долгосрочной стратегии.

Рыбы

Луна поможет обрести внутреннюю опору и уверенность. Несмотря на определенное напряжение между эмоциями и логикой, вы сможете лучше понять свои истинные потребности. Конец мая откроет новые возможности для развития и расширения горизонтов.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

