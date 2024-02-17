'Два года великой войны': в Киеве обсудили вызовы для безопасности журналистов и устойчивости медиа

Об опыте преодоления вызовов для безопасности журналистов и устойчивости медиа, наработанного за два года полномасштабной российско-украинской войны, шла речь во время международной экспертной дискуссии, прошедшей 15 февраля по инициативе Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) и Министерства культуры и информационной политики Украины под патронатом Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО в Украине. Об этом сообщили в НСЖУ.

Экспертная дискуссия, состоявшаяся в центральном офисе НСЖУ, собрала влиятельных представителей власти, международных организаций и медиаотрасли и создала плодотворную платформу для обсуждения актуальных вопросов журналистики и медиа.

"Кроме тех, кто принес наибольшую жертву, за последние два года многие журналисты были ранены, похищены и арестованы. Они работают под огромным давлением, сталкиваясь с физическим насилием, психологическими травмами и экономической нестабильностью, – отметил в своем видеообращении к участникам обсуждения заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Тауфик Джелласси. – Такие моменты нам напоминают о незаменимой роли журналистов в документировании и распространении правды, даже несмотря на тяжелые времена. Сегодня я солидарен с журналистами, упорно отстаивающими принципы свободных и независимых СМИ. Эта война стала ярким напоминанием об опасностях, с которыми сталкиваются журналисты в зонах конфликта. Они рискуют своей жизнью, чтобы убедиться, что мир информирован о реалиях на месте. Их приверженность тому, чтобы донести правду, заслуживает похвалы и высочайшего уважения".

Журналисты являются ключевым фактором существования любой демократии. Но в стране, воюющей и нуждающейся в международной помощи, истинное освещение событий войны необходимо для самого выживания государства. Кроме того, сохранение свободы слова чрезвычайно важно в Украине и ввиду ее статуса как кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил заместитель Министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.

Он отметил важность безопасности журналистов, которая входит в стратегические цели безопасности страны. Заместитель министра обратил внимание на важность всех медиа – от общенациональных до локальных.

"Казалось, роль газеты, печатного медиа уже существенно снизилась, в частности, с выходом телеграмм-каналов на первое место по заинтересованности потребителей новостей. Но, возможно, неожиданно для всех, роль газет снова повысилась на деоккупированных территориях, где во время, когда нет электричества, не говоря о каких-либо других способах связи, есть возможность доставить печатную газету. И традиционная, надежная газета является гарантией информирования людей. Благодарю всех причетных к изданию газет", – подчеркнул Тарас Шевченко.

На том, что журналисты – на передовой информационной защите Украины, а значит, к сожалению, несут большие потери – гибнут, теряют здоровье и имущество, попадают в плен, подчеркнул председатель комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Он обратил внимание на важность освобождения медийщиков, которых кремль незаконно удерживает в плену.

Координатор проектов Бюро ЮНЕСКО в Украине Даниэль Чутурич, передав поздравление от главы Бюро Кьяры Децци Бардески, отметил значительный вклад ЮНЕСКО в поддержку украинских журналистов с начала полномасштабной российской агрессии.

"Недопустимо многие журналисты за это время были вынуждены заплатить за право выполнять свою работу высшую цену – свою жизнь. Многие другие претерпели различные формы жестокости и насилия. Давление, под влиянием которого работают журналисты на войне, усиливается. Риски физического насилия осложняются психологическим давлением, а также экономическими трудностями. ЮНЕСКО вместе с нашими партнерами – НСЖУ, международными журналистскими организациями, а также правительством Японии смогли эффективно поддержать украинских журналистов. Около 2 тысяч журналистов получили поддержку через обучение, около ста редакций получили материальную, финансовую поддержку. 360 журналистов получили экстренную денежную поддержку, 65 журналистов прошли обучение по фотодокументированию. Мы поддержали Союз в создании Центров журналистской солидарности, поддержали Комиссию по журналистской этике, а также проводим исследования по безопасности журналистов".

Даниэль Чутурич подчеркнул, что ЮНЕСКО верит, что оказанная помощь поможет украинскому медиасектору и дальше создавать и распространять чрезвычайно важную информацию, которая в прямом смысле слова спасает жизнь.

Старший поверенный в делах Посольства Японии в Украине Иджима Ясумаса, первый секретарь Посольства Японии в Украине Уджихара Такааки отметили важность дела, которое совершает журналистское сообщество, и выразили готовность Японии и дальше поддерживать украинских медийщиков.

В мероприятии приняли участие журналисты, медиаэксперты, координаторы Центров журналистской солидарности НСЖУ.

"К сожалению, сегодня в Украине нет безопасности ни для кого – ни, конечно, для военных, ни для гражданских, в том числе – и для журналистов, – сказала, выступая во время дискуссии, фронтовая репортер, корреспондентка национального телеканала "24", координатор Центра журналистской солидарности НСЖУ в г. Харьков Анна Черненко. – Во время войны журналисты – как украинские, так и иностранные, которые приезжают работать в Украину, к сожалению, становятся мишенями. Я очень благодарна журналистам, которые, понимая это, работают в опасной зоне, благодарю тех, кто эвакуировался и все равно работает для своей аудитории. Работает, несмотря на разбитые, разграбленные редакции…"

Важной частью экспертной встречи была презентация отчета и рекомендаций по состоянию безопасности журналистов в условиях российского вторжения от представителя лондонской организации Justice for Journalists Foundation Сергея Гузя.

Как отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко, в условиях войны Национальный союз журналистов Украины предоставляет большое количество сервисов по поддержке журналистов и редакций медиа.

"Это и тренинги по безопасности и экстренной домедицинской помощи, и экстренные гранты коллегам, оказавшимся в беде (раненые, потерявшие жилье или имущество), и прокат снаряжения безопасности, и многое другое, – подчеркнул он. – Оказывая помощь через созданную нами сеть Центров журналистской солидарности, мы никогда не спрашиваем, является ли человек членом НСЖУ – главное, чтобы он был медийщиком. Мы выражаем благодарность штаб-квартире ЮНЕСКО, Международной и Европейской федерациям журналистов, другим нашим партнерам во многих странах мира, благодаря которым мы можем оказывать действенную поддержку оказавшимся в беде коллегам. Национальный союз журналистов Украины, ряд других общественных организаций и прилагают немало усилий для привлечения донорских средств для поддержки украинских медиа. Мы надеемся, что, несмотря на то, что война затягивается, наши международные партнеры и дальше будут поддерживать украинскую медиаотрасль, ведь без медиа и журналистов нет демократии".

В рамках дискуссии также прошел круглый стол "Восстановление и обеспечение устойчивости медиа на деоккупированных и прифронтовых территориях" (мероприятие поддержано проектом "Усиление устойчивости медиа в Украине", внедряемого Фондом "Ирондель" (Швейцария) и IRMI, Институтом региональной прессы и информации )).

Участие в международной экспертной дискуссии "Два тяжелых года войны: Преодоление вызовов для безопасности журналистов и устойчивости медиа" приняли также Богдан Червак (первый заместитель Председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины), Антон Скиба (фотожурналист канадской газеты The Globe and Mail), консультант Фонда 24.02б HEFAT тренер), Николай Семена (журналист "Крым Реалии", секретарь НСЖУ), Виталий Голубев (медиаэксперт, секретарь НСЖУ), Наталья Назарова (координатор Центра журналистской солидарности в Днепре), Дарья Зырянова (телеоператор национального телеканала "Мы – Украина", ассистентка Центра журналистской солидарности в г. Запорожье), Алексей Пасюга (главный редактор газеты "Ворскла", Сумская область), Ольга Боглевская (фрилансер, г. Запорожье), Максим Забеля (главный редактор газеты "Родной город") , Донецкая область), Евгения Вирлич (главная редактор издания Кавун.Сити, г.Херсон), Александр Моцный (главный редактор газеты "Победа", Сумская область).