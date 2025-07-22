ДТЭК набирает студентов на дуальное обучение с последующей работой в энергетике

Компания ДТЭК набирает студентов на дуальную форму обучения в операторах системы распределения, где они могут совмещать учебу с работой в энергетике.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В первом полугодии 2025 года к проекту дуального образования в операторах системы распределения ДТЭК Сети присоединились еще 13 студентов, и общее количество участников достигло 428 человек. В августе набор студентов на дуальную форму обучения продолжается. Подать заявки на участие в проекте дуального образования можно у куратора группы в учебном заведении. Такие инициативы – это не только возможность для молодежи увидеть перспективы в энергетике, но и реальный шанс стать частью ее будущего уже сегодня", – говорится в нем.

Отмечается, что проект сочетает теоретическое обучение с практикой на предприятиях, что позволяет студентам получать реальные навыки, а компании – формировать кадровый резерв и привлекать молодых специалистов.

В частности, сейчас ДТЭК Сети сотрудничает с 27 учебными заведениями в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях – 13 университетами и 14 колледжами.

"Мы видим, как дуальное образование меняет подход к подготовке специалистов. Молодежь получает практические навыки, знакомится с современным оборудованием и технологиями, а мы – мотивированных работников, которые уже знают специфику работы. Это инвестиция в будущее энергетики Украины", – отметила Алина Бондаренко, генеральный директор ДТЭК Сети.