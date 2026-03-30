ДТЭК масштабировал проект создания инклюзивных рабочих мест для ветеранов – уже 24 предприятия

Компания ДТЭК продолжает развивать инклюзивные рабочие места для ветеранов с инвалидностью и расширил эту программу уже на 24 предприятия.

Об этом говорится в материале MMR.

В нем говорится, что с первых дней полномасштабного вторжения компания системно поддерживает как мобилизованных сотрудников, так и ветеранов.

"Именно так появился проект по созданию инклюзивной среды и рабочих мест на промышленных предприятиях ДТЭК. Его цель – создать условия, при которых ветераны и ветеранки с инвалидностью могут полноценно работать на предприятиях компании – даже в сложных производственных условиях, например шахты, теплоэлектростанции или подстанции", – говорится в материале.

Отмечается, что ключевая задача – изменить подход к трудоустройству.

В частности, в 2025 году ДТЭК первым в Украине запустил пилотный проект по созданию инклюзивной рабочей среды на поверхности одной из шахт компании. Сегодня он уже масштабируется на 24 производственных предприятия и продолжает развиваться.

Проект включает в себя комплексный аудит среды на доступность для людей с инвалидностью, адаптацию наземной инфраструктуры, запуск вакансий с автоматическим подбором ролей в соответствии с возможностями человека и адаптацию рабочих мест под конкретные потребности работников.

"ДТЭК развивает инклюзивную инфраструктуру, расширяет перечень доступных профессий и внедряет новые решения для трудоустройства ветеранов. Его цель – сделать все, чтобы защитники и защитницы после службы могли вернуться в команду", – подытожили в MMR.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.