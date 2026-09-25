ДТЭК использовал виртуальную копию сетей для разработки планов развития на сумму до 24 млрд грн

Операторы систем распределения ДТЭК благодаря цифровым двойникам сетей разработали пятилетние планы развития в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Общий объем предусмотренных инвестиций составляет до 24 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК Сети применили виртуальную копию электросетей для создания пятилетних планов их развития в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Это позволило спрогнозировать работу энергооборудования в будущем", – говорится в сообщении.

Такой подход позволяет смоделировать работу сетей на пять лет вперед, выявить потенциальные слабые места и сравнить различные сценарии их развития.

В частности, моделирование учитывает будущий рост потребления, подключение новых клиентов, возобновляемую и распределенную генерацию, а также состояние энергообъектов.

"Цифровое моделирование сети позволяет проверить эффективность будущих решений ещё до начала их реализации. Мы можем оценить, как сеть будет работать после реконструкции или изменения схемы питания, сравнить несколько сценариев и выбрать наиболее эффективный", – отметил операционный директор ДТЭК Сети Шарунас Кирлис.

Предусмотренные планами инвестиции в размере до 24 млрд грн будут направлены на строительство новых подстанций и электролиний, реконструкцию и модернизацию существующих энергообъектов, автоматизацию сетей и установку "умных" счетчиков.

Напомним, в первом полугодии 2026 года ДТЭК Рината Ахметова восстановил 1,7 тысячи подстанций и других объектов распределения электроэнергии после атак.