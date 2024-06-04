Дожди с грозами, местами град и шквалы: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 4 июня.

Во вторник, 4 июня, в Украину придет непогода. Синоптики предупреждают о дождях с грозами, иногда возможны град и шквалы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В некоторых регионах из-за непогоды будет объявлен первый уровень опасности, то есть желтый.

В целом, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве западных областей, Винницкой, Одесской и Николаевской, днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Ночью 12-17°. Днем в западных и северных областях воздух прогреется до 27°С, на остальной территории до 33°С. На высокогорье Карпат ночью 8-13°С, днем 14-19°С.

В Киевской области и в столице синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях. Будет облачно с прояснением. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С. В Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.

Кроме того, 4 июня в некоторых регионах будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, с 3 по 6 июня будет опасно на Востоке, в большинстве центральных и южных областях. А 5 и 6 июня в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики также предупредили о том, что в бассейнах рек Закарпатья 3 и 4 июня в результате сильных ливней будет вероятно формирование значительного местного и склонового стока, ожидается стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с частичным затоплением территорий на низменности, особенно в населенных пунктах.

В горных районах могут взойти небольшие селевые потоки. В "Укргидрометцентре" объявили об одном уровне опасности, то есть желтом.

Украинский метеоролог Игорь Кибальчич ранее спрогнозировал неустойчивую погоду на неделю 3-9 июня. По его словам, Украину посетит воздушная масса субтропического происхождения, которая принесет жару до +34 градусов, однако каждый день в разных областях ожидаются дожди и грозы с градом и шквальным ветром.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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