Дождей станет меньше, но грозы еще будут: синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю июля

Во вторник, 29 июля, осадков в Украине будет меньше. Но непогода продолжится. В частности, грозы, град и шквалы еще будут.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Синоптики предупреждают, что кроме большинства районов Левобережья, дожди и грозы ожидаются в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской. В Винницкой и Одесской областях прогнозируются значительные осадки.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории будет облачно с прояснениями.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 14-19°С, днем 20-25°С. На остальной территории ночью 18-23°С, днем 27-32°С, на юге и юго-востоке страны сильная жара 35-38°С.

Предупреждение о гидрологических явлениях

– 28-30 июля на реках суббассейна Припяти (Волынская, Ровенская, Житомирская, Хмельницкая, Львовская, Тернопольская обл.) будут продолжаться повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над уровнями на 8 часов 28 июля, на отдельных участках рек возможен выход воды на пойму (І уровень опасности - желтый).

– 28-29 июля на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.) ожидаются повышения на 0,3-0,8 м над уровнями на 8 часов 28 июля, без негативных последствий. В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

– 28-29 июля в горных районах Ивано-Франковской области существует угроза образования отдельных селевых потоков (І уровень опасности - желтый).

– 28-30 июля, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8 часов, местами возможен начальный выход воды на пойму (І уровень опасности - желтый).

– Во второй половине суток 28 июля на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы (Черновицкая обл.) ожидалось прохождение максимального уровня воды низкого дождевого паводка высотой 80-110 см над нулем поста (уровень воды на 8 часов 28 июля составлял 25 см) с максимальным прогнозируемым расходом воды в пределах 120-190 м3/с, без негативных последствий.

Предупреждение о пожарной опасности

В Украине 29-31 июля в южной части, Сумской, Днепропетровской и Харьковской (29 июля и Кировоградской, 30 июля и Полтавской) областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Накануне сообщалось, что последний понедельник июля принесет в Украину ухудшение погодных условий. В некоторых областях уже объявлено штормовое предупреждение.

В частности, 28 июля город Нетешин Хмельницкой области вечером пострадал от непогоды. Из-за очень сильного ливня затопило практически все улицы, также частично пропадала электроэнергия.

Как писал OBOZ.UA:

– 28 июля в Дарницком районе Киева в результате попадания молнии загорелось дерево. Чрезвычайное происшествие произошло в парке Партизанской славы.

– В этот день столицу тоже накрыло сильным дождем. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки и озера.

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