Дождь будет почти по всей Украине: синоптики дали прогноз на начало недели

В Украине понедельник, 31 июля, будет дождевым. Осадки синоптики не прогнозируют только в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

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Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометеорологического центра. В то же время сильная жара на юге немного спадет.

Максимально воздух там прогреется до +29 градусов. В остальных регионах температура будет ниже. В центре днем местами до +26 градусов, на западе – только до +25. На востоке градусники термометров могут показать и +27, а в Донецкой области – даже +29 градусов.

На Facebook-странице Укргидрометцентра сообщается, что ветер в первый день недели будет переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области 31 июля преимущественно облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем – кратковременный дождь, местами с грозой.

Синоптики ожидают, что температура на Киевщине ночью составит +13...+18, днем +22...+27 градусов.

В столице Украины в последние сутки июля ночью будет +16...+18, днем +24...+26 градусов.

Как писал OBOZREVATEL:

– По прогнозам синоптиков, в августе-2023 погода порадует украинцев солнцем и жарой, однако будет хватать и дождей с грозами. Последний месяц лета будет похож на июль.

– Эксперты ранее заявляли, что в конце июля – начале августа погода останется нестабильной. Не предвидится ни долговременной жары, ни продолжительного антициклона.

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