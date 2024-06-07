Доверие к партии 'Слуга народа' продолжает снижаться – результаты опроса

Партия "Слуга народа" продолжает терять доверие среди населения. Согласно опросу, 55% украинцев выразили негативное отношение к его деятельности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая. "55% респондентов плохо оценивают деятельность монобольшинства", – говорится в сообщении.

Только 7% отметили положительные аспекты работы партии, в то время как треть опрошенных (31%) не имеет четкой позиции относительно ее деятельности.

Социологи указывают на продолжение тенденции к снижению доверия, а главные причины критики, как оказывается, состоят в неэффективной кадровой политике и неудачном решении вопросов справедливости, в частности, в борьбе с коррупцией и равномерном распределении военного бремени.

Пока можно наблюдать, что украинцы больше сосредотачиваются на критике самой "команды".

Напомним, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому постепенно снижается с мая 2022 года. Однако по состоянию на май 2024 года большинство опрошенных все еще выражают доверие главе государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее КМИС провел опрос украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии. Согласно результатам, большинство из них верят в победу Украины. Таких граждан 80%, из них 40% полностью уверены в этом, еще 40% – скорее уверены.

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