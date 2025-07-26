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Домашний пломбир из двух ингредиентов: делимся элементарным рецептом
Домашнее мороженое – лучшее летнее угощение, которое можно готовить из сливок, а также ягод и даже фруктов. Вместо сахара можно добавить сгущенное молоко, мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пломбира, из сливок и сгущенного молока.
Ингредиенты:
- 500 г. сливки 33%
- 250-300 г. сгущенного молока
- 2 круглые вафли
Способ приготовления:
1. Взбейте сливки со сгущеной.
2. Перелейте в подходящую посуду и в морозилку.
Можно готовить с вафлями!
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