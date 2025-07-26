Домашний пломбир из двух ингредиентов: делимся элементарным рецептом

Домашнее мороженое – лучшее летнее угощение, которое можно готовить из сливок, а также ягод и даже фруктов. Вместо сахара можно добавить сгущенное молоко, мед.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пломбира, из сливок и сгущенного молока.

Ингредиенты:

500 г. сливки 33%

250-300 г. сгущенного молока

2 круглые вафли

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки со сгущеной.

2. Перелейте в подходящую посуду и в морозилку.

Можно готовить с вафлями!

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