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Домашний пломбир из двух ингредиентов: делимся элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Домашнее мороженое

Домашнее мороженое – лучшее летнее угощение, которое можно готовить из сливок, а также ягод и даже фруктов. Вместо сахара можно добавить сгущенное молоко, мед.

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Вкусное мороженое

 Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пломбира, из сливок и сгущенного молока.

Ингредиенты: 

  • 500 г. сливки 33%
  • 250-300 г. сгущенного молока
  • 2 круглые вафли

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки со сгущеной.

Основа для мороженого

2. Перелейте в подходящую посуду и в морозилку.

Приготовление мороженого

Можно готовить с вафлями!

Готовое мороженое

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