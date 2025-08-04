Домашний крем-сыр из двух ингредиентов: рецепт за копейки

Нежный крем-сыр – идеальный ингредиент для бутербродов или других любимых закусок. И покупать такой продукт в магазине совсем не обязательно, потому что вы легко сможете его приготовить всего из двух ингредиентов.

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Идея приготовления домашнего крем-сыра из кефира опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

кефир

любимые травы и специи

Способ приготовления:

1. Кефир заморозить.

2. Затем вынуть из пакета и выложить на марлю.

3. Дать стечь лишней жидкости.

4. Добавить специи, травы.

5. Намазать готовый крем-сыр на хлеб и использовать для различных закусок.

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