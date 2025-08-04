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Домашний крем-сыр из двух ингредиентов: рецепт за копейки
Нежный крем-сыр – идеальный ингредиент для бутербродов или других любимых закусок. И покупать такой продукт в магазине совсем не обязательно, потому что вы легко сможете его приготовить всего из двух ингредиентов.
Идея приготовления домашнего крем-сыра из кефира опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир
- любимые травы и специи
Способ приготовления:
1. Кефир заморозить.
2. Затем вынуть из пакета и выложить на марлю.
3. Дать стечь лишней жидкости.
4. Добавить специи, травы.
5. Намазать готовый крем-сыр на хлеб и использовать для различных закусок.
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