Дом для восстановления: Ринат Ахметов подарил дом защитнику Украины Виталию Шумею
Врачи не давали Виталию Шумею никаких прогнозов. Тяжелораненый защитник не мог говорить, ходить, есть. Но за три года борьбы он сделал, казалось бы, невозможное – поднялся с постели и начал возвращаться к жизни.
Сегодня Виталию 38, и в день рождения его ждал неожиданный и очень символичный сюрприз – Ринат Ахметов, основатель Фонда и президент ФК "Шахтер", подарил ему собственный дом. Не просто дом, а целое пространство, в котором защитник продолжит свое восстановление – в спокойствии и с верой в будущее.
Ринат Ахметов также лично поздравил Виталия по телефону и пожелал ему больше счастливых моментов в новом доме. В гости пришли Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда, и генеральный директор Ксения Сухова.
"Мы приехали не просто, чтобы передать ключи, а чтобы сделать это именно в день рождения. Я надеюсь, что этот подарок изменит жизнь Виталия к лучшему. Мы начинали помогать Виталию, когда он был в чрезвычайно тяжелом состоянии, и прошли вместе с ним весь этот путь по поручению Рината Ахметова, потому что это философия господина Ахметова. И мы очень надеемся, что вслед за этим будет следующий этап – возможно, обучение, возможно, даже семейные события. Жилье – это база для того, чтобы планировать и двигаться дальше", – отмечает Наталья Емченко.
Одним из первых гостей в новом доме стал спортивный директор ФК "Шахтер" Дарийо Срна. Он поздравил семью Шумеев с новосельем и пожелал побольше ярких и счастливых моментов в их доме.
"Господин Сергей – это великий человек, отец, который может быть примером для всех украинцев, как он борется за жизнь своего сына. Ринат Леонидович за всем этим следит. Он и в дальнейшем будет помогать Виталию и его семье. Этот дом, я считаю, – новый, значительный шаг к счастливой жизни для него и его семьи", – отметил Дарио Срна.
Сегодня Виталий демонстрирует значительный прогресс: он говорит, делает первые шаги и проходит вертикализацию – сложный и важнейший этап реабилитации после тяжелых травм. Во время вертикализации человека постепенно снова учат держать собственный вес, стоять на ногах, восстанавливать работу мышц, равновесие и координацию. Это фундамент возвращения к самостоятельному движению.
Все это время Виталий вместе с отцом живут в медицинских учреждениях – от больницы к больнице, от реабилитации к реабилитации. Фактически после выписки им возвращаться некуда. Их родной дом на Сумщине находится под постоянными обстрелами. Безопасного места для жизни и продолжения восстановления семья не имеет.
Именно поэтому этот подаренный дом – возможность наконец иметь свое пространство, где восстановление будет происходить не между стенами больниц, а в собственном доме.
В августе 2022 года вблизи Авдеевки Виталий Шумей, командир зенитно-ракетного комплекса, получил минно-взрывную травму и двусторонний перелом черепа. В результате ранения он потерял возможность самостоятельно передвигаться, говорить и есть. За время лечения боец перенес три сложные операции на голове и проходил реабилитацию в медицинских учреждениях Украины, а также в Германии и Испании. Часть расходов на лечение и реабилитацию покрыл ФК "Шахтер".
Когда врачи не оставляли шансов, рядом с Виталием всегда был его отец. Он читал сыну книги, передавал слова поддержки от незнакомых людей и верил – даже тогда, когда сын не мог ответить. Именно эта вера стала основой для постепенного возвращения к жизни.
Впереди – длительное восстановление. Но теперь у Виталия есть главное – собственный дом, который станет местом силы, стабильности и новых шагов к полноценной жизни.
"Ринату Леонидовичу я очень благодарен как отец. Для меня эта помощь очень-очень важна. Ведь есть прогресс. Мы уже можем сказать, что сын стал на ноги, уже говорит и уже может кое-что делать самостоятельно. Когда мы завершим реабилитацию, сколько бы она ни длилась, я смело привезу Виталия сюда, в этот дом. Все здесь сделано для него – и терраса, и комнаты, и душевая – все соответствует его потребностям", – говорит Сергей Федорович.