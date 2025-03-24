'Будет больше бригад': Зеленский пообещал расширить проект 'Контракт 18-24' на Нацгвардию и ГПСУ

В понедельник, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней он, в частности, объявил о том, что проект "Контракт 18-24" будет расширен на Нацгвардию и ГНСУ.

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Об этом Зеленский сообщил в традиционном видеообращении. Он подчеркнул, что есть соответствующий запрос на фронте и бригад добровольцев в ближайшее время станет больше.

"Провел сегодня Ставку. Различные вопросы. В частности, подготовка наших воинов, модернизация подготовки. Был доклад генерала Олега Апостола, заместителя главка, относительно изменений в подготовке - это внедрение современных методик, а также мы видели программы тренировки, психологической поддержки, информационное обеспечение, работа с партнерами. Есть определенные вопросы, которые нужно решать", – рассказал президент.

Он добавил также, что заслушал доклад по программе с "Контрактом 18-24".

"Докладывали о первых результатах программы. Мы будем расширять ее: я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать положительно - будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины и подразделения пограничников.

Кроме того, по мнению президента, все эффективные подразделения в силах обороны должны получить все возможности развиваться и увеличивать потенциал "нашего государства и устойчивости".

Что такое контракт "18-24"

Это добровольная служба по контракту для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которая позволяет всего за 1 год получить конкурентные выплаты, опыт и социальные гарантии, отсутствующие в гражданской престижной жизни.

На веб-сайте ВСУ, по которому проводится набор, указано, что первые когорты новобранцев пополнят личный состав шести подразделений, имеющих значительный боевой опыт, а именно 10-й отдельной горно-штурмовой, 72-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 38-й бригады морской пехоты, 28-й и 92-й механизированных бригад.

Преимущества

– Контракт на 1 000 000 грн.: 200 000 грн. сразу при подписании и 800 000 грн. выплат в течение службы;

– Ежемесячное обеспечение до 120 000 грн плюс доплаты за боевые задания (итого до 2 000 000 грн);

– Компенсация за жилье во время службы;

– Медицинское обеспечение, включая стоматологию и зубопротезирование;

– Ипотека под 0% после завершения контракта по программе есть Обитель;

– Бесплатный проезд и коммунальные льготы;

– Возможность обучения в учебных заведениях за средства государства после службы;

– Право на выезд за границу после 1 года службы.

Ранее сообщалось, что в Украине планируется расширить инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую возможность добровольной службы в украинской армии для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. К программе присоединятся еще 9 бригад Вооруженных сил и 2 бригады Национальной гвардии Украины.

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