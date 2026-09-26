До +23: синоптики уточнили прогноз на воскресенье в Украине. Карта

После резкого похолодания и проливных дожде в Украину возвращается комфортная осенняя погода. В воскресенье, 27 сентября, существенных осадков в большинстве областей не предвидится.

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День порадует переменной облачностью и прояснениями. Об этом говорится в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра.

Сухая и комфортная осенняя погода.

По данным Украинского гидрометцентра, настоящим температурным лидером дня станет Луганская область, где столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

В Донецкой и Харьковской областях вдень ожидается +17...+21. Ночи в регионе будут прохладными в пределах +10...+15 градусов.

В Ужгороде и Ивано-Франковске дневная температура воздуха достигнет +19...+21. В остальных западных регионах (Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы) ожидается от до +19. Ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Виннице, Кропивницком, Черкассах и Полтаве дневные показатели составят +17...+20. Ночная температура колеблется от +7 °C до +11.

В Житомирской, Черниговской и Сумской областях в течение дня термометры покажут +16...+19, а ночью похолодает до +8...+11.

В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Днепре и Кривом Роге воздух прогреется до +22. Ночные температуры на юге останутся наиболее высокими – до +14...+16 градусов.

Погода в столице

В Киеве и Киевской области 27 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +9...+11, а днем синоптики прогнозируют приятные +17...+19 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь.

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