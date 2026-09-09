Дневник Екатерины Савенко об осаде Мариуполя прозвучал на Венецианском кинофестивале в рамках украинской инсталляции "Воспоминания"
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Украинская иммерсивная инсталляция "Воспоминания" Софии Булгаковой была представлена на 83-м Венецианском кинофестивале. Проект вошел в секцию Best of Experiences программы Venice Immersive. За более чем 10 дней инсталляцию посетили более 2 тысяч человек.
Голос Екатерины Савенко стал частью проекта "Спомины". В течение 34 дней осады Мариуполя женщина вела дневник, в котором записывала, что происходило с ней, её семьёй и городом. Екатерина погибла 4 апреля 2022 года. Её дневник хранится в Музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.
Председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко отметила, что Музей является партнером иммерсивного проекта "Воспоминания", а его международная презентация – это еще одна возможность рассказать миру правду о войне в Украине и сохранить память о людях, ставших жертвами российской агрессии.
"На Венецианском кинофестивале 10 лет назад появилась иммерсивная секция. Впервые в ней принимает участие украинский проект – работа молодой украинской режиссёрши Софии Булгаковой. Он – о памяти и о войне. Я очень хочу, чтобы история Екатерины Савенко стала одной из самых известных историй гражданских лиц, погибших во время этой войны. Это часть правды, которую мы должны сохранять", – отметила Наталья Емченко.
Инсталляция "Воспоминания" украинской художницы Софии Булгаковой создана на основе личных и коллективных свидетельств о войне России против Украины. Художница собрала их в звуковые артефакты и объединила с инсталляцией из изоляционных труб.
Звук, сила памяти и сочетание искусства и технологий создают особое пространство взаимодействия. Посетители могут услышать отдельные голоса и истории и постепенно составить собственную картину того, что пережили украинцы во время войны.
"Для меня это гораздо больше, чем просто участие в фестивале. Когда идет полномасштабная война, каждая возможность рассказать миру украинскую историю воспринимается как личная ответственность. Видеть, как зрители в Венеции останавливаются, слушают, а потом подходят, чтобы поделиться своими впечатлениями или воспоминаниями, – это то, ради чего стоит продолжать работу. Украинское искусство должно звучать именно сейчас, когда важно, чтобы нас не забывали и чтобы наши голоса оставались слышными на крупнейших сценах мира", – делится автор проекта София Булгакова.
Американские СМИ No Proscenium, специализирующееся на иммерсивном искусстве, отметило уникальность украинской инсталляции. Авторы материала отдельно упомянули "Спомины" среди самых интересных работ программы Venice Immersive этого года. Они отметили, что зрители постепенно открывают звуковые каналы и слушают звуки, проходящие через систему труб. Так каждый создает свою собственную нелинейную историю, основанную на опыте Софии Булгаковой и людей, чьи свидетельства она собрала.
Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова с 2014 года хранит свидетельства украинцев, пострадавших от войны России против Украины. Он признан крупнейшей в мире коллекцией историй мирных людей о войне. Всего собрано более 145 тысяч историй, среди них – более 12,5 тысяч свидетельств жителей Мариуполя.
Эти зафиксированные воспоминания важны как для сохранения памяти, так и в качестве доказательной базы для будущих судебных процессов – с целью привлечения России к международной юридической ответственности за военные преступления против гражданского населения Украины.