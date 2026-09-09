Дневник Екатерины Савенко об осаде Мариуполя прозвучал на Венецианском кинофестивале в рамках украинской инсталляции "Воспоминания"

Украинская иммерсивная инсталляция "Воспоминания" Софии Булгаковой была представлена на 83-м Венецианском кинофестивале. Проект вошел в секцию Best of Experiences программы Venice Immersive. За более чем 10 дней инсталляцию посетили более 2 тысяч человек.

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Голос Екатерины Савенко стал частью проекта "Спомины". В течение 34 дней осады Мариуполя женщина вела дневник, в котором записывала, что происходило с ней, её семьёй и городом. Екатерина погибла 4 апреля 2022 года. Её дневник хранится в Музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко отметила, что Музей является партнером иммерсивного проекта "Воспоминания", а его международная презентация – это еще одна возможность рассказать миру правду о войне в Украине и сохранить память о людях, ставших жертвами российской агрессии.

"На Венецианском кинофестивале 10 лет назад появилась иммерсивная секция. Впервые в ней принимает участие украинский проект – работа молодой украинской режиссёрши Софии Булгаковой. Он – о памяти и о войне. Я очень хочу, чтобы история Екатерины Савенко стала одной из самых известных историй гражданских лиц, погибших во время этой войны. Это часть правды, которую мы должны сохранять", – отметила Наталья Емченко.

Инсталляция "Воспоминания" украинской художницы Софии Булгаковой создана на основе личных и коллективных свидетельств о войне России против Украины. Художница собрала их в звуковые артефакты и объединила с инсталляцией из изоляционных труб.

Звук, сила памяти и сочетание искусства и технологий создают особое пространство взаимодействия. Посетители могут услышать отдельные голоса и истории и постепенно составить собственную картину того, что пережили украинцы во время войны.

"Для меня это гораздо больше, чем просто участие в фестивале. Когда идет полномасштабная война, каждая возможность рассказать миру украинскую историю воспринимается как личная ответственность. Видеть, как зрители в Венеции останавливаются, слушают, а потом подходят, чтобы поделиться своими впечатлениями или воспоминаниями, – это то, ради чего стоит продолжать работу. Украинское искусство должно звучать именно сейчас, когда важно, чтобы нас не забывали и чтобы наши голоса оставались слышными на крупнейших сценах мира", – делится автор проекта София Булгакова.

Американские СМИ No Proscenium , специализирующееся на иммерсивном искусстве, отметило уникальность украинской инсталляции. Авторы материала отдельно упомянули "Спомины" среди самых интересных работ программы Venice Immersive этого года. Они отметили, что зрители постепенно открывают звуковые каналы и слушают звуки, проходящие через систему труб. Так каждый создает свою собственную нелинейную историю, основанную на опыте Софии Булгаковой и людей, чьи свидетельства она собрала.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова с 2014 года хранит свидетельства украинцев, пострадавших от войны России против Украины. Он признан крупнейшей в мире коллекцией историй мирных людей о войне. Всего собрано более 145 тысяч историй, среди них – более 12,5 тысяч свидетельств жителей Мариуполя.

Эти зафиксированные воспоминания важны как для сохранения памяти, так и в качестве доказательной базы для будущих судебных процессов – с целью привлечения России к международной юридической ответственности за военные преступления против гражданского населения Украины.