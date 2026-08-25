Дневник Екатерины Савенко из Мариуполя будет представлен на Венецианском кинофестивале

Дневник Екатерины Савенко, хранящийся в Музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, стал частью иммерсивной инсталляции "Воспоминания" украинской художницы Софии Булгаковой. Проект будет представлен на 83-м

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Венецианском кинофестивале в рамках программы Venice Immersive.

"Воспоминания" вошли в юбилейную 10-ю программу Venice Immersive – среди 68 иммерсивных работ из 26 стран мира. Инсталляция исследует личную и коллективную память о войне через голоса, звуки и личные свидетельства.

Для фестивальной презентации инсталляцию дополнили аудиоверсией дневника Екатерины Савенко. Её озвучила актриса Дарья Творонович.

"Для Музея "Голоса мирных" важно сохранять свидетельства и давать им возможность быть услышанными далеко за пределами Украины. Интеграция дневника в "Воспоминания" дает возможность голосу Екатерины звучать в международном пространстве. Её личное свидетельство становится частью памяти о том, что пережили украинцы во время войны", – говорит Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Для украинской художницы Софии Булгаковой "Воспоминания" – это многоголосный опыт, воплощающийся в личных и коллективных свидетельствах лет полномасштабной войны в форме звуковых артефактов, собранных Софией. Он воплощается в инсталляции, созданной из метров изоляционных труб.

"Открывая по одному каналу за раз и накладывая звуки друг на друга через трубы, зрители погружаются в нелинейный рассказ, сотканный из моих личных переживаний. К этому многоголосию теперь присоединяется и голос Екатерины Савенко, записанный в её дневнике из Мариуполя", – объясняет автор проекта София Булгакова.

Мариупольчанка Екатерина Савенко начала вести дневник в первый день полномасштабного вторжения, фиксируя жизнь города, собственные переживания и борьбу за выживание. Перед гибелью она попросила сестру найти записи и рассказать миру правду о Мариуполе. Теперь ее дневник станет частью международного художественного проекта о памяти, опыте войны и силе человеческих свидетельств, который смогут увидеть зрители со всего мира.