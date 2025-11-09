Днепр в трауре: количество пострадавших от атаки оккупантов возросло

В Днепре 9 и 10 ноября продолжается траур по погибшим в результате российской террористической атаки. Спустя сутки после удара БПЛА по многоэтажному дому количество пострадавших выросло до 13 человек.

Кроме того, россияне не прекращали террор и снова обстреливали населенные пункты. Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайвенко.

Последствия атаки

В областной администрации напомнили, что в Днепре 9-10 ноября объявлен траур в память о людях, погибших в результате атаки. Также в ОВА отметили, что городе до 13 выросло количество пострадавших.

Российские войска продолжали терроризировать жителей Днепропетровщины. Ночью 9 ноября путинские террористы атаковали Синельниковский район дронами. В Маломихайловской громаде пострадал 75-летний мужчина, ему оказали необходимую помощь.

Под ударом была также Васильковская громада. В результате вражеских атак повреждены инфраструктура и частный дом. Огнем охватило авто, разрушение зафиксировано на территории предприятия.

В Павлограде из-за беспилотника противника поврежден дом местных жителей. Также пострадали две хозяйственные постройки, еще одно здание уничтожено.

По Никопольщине войско страны-агрессора направили FPV-дроны и тяжелую артиллерию. Повреждения зафиксированы в районном центре и в Покровской громаде.

Напомним, во время массированной атаки на Украину 8 ноября страна-агрессор Россия снова обстреляла подстанции, которые питают Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции. В связи с этим Киев требует срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запустила "Калибры", "Кинжалы", баллистику и дроны по ряду областей Украины. Атаку враг начал еще накануне. Сначала россияне били дронами, далее же – пустили в ход ракеты.

