Днем до +26: синоптики рассказали, чем порадует погода украинцев 20 сентября. Карта

Согласно последним прогнозам погоды в Украине, в воскресенье, 20 сентября, в целом будет тепло, сухо и уютно. Синоптики обещают небольшие, кратковременные дожди только в северных и центральных (хотя ночью и в западных) областях, а на остальной территории страны осадков не ожидается.

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Средняя температура в воскресенье ночью составит 9-16°, однако уже днем она достигнет отметок в 18-25°, а в южной части страны – до 28°. Об этом сообщили специалисты Укргидрометцентра.

Что говорят синоптики

На этой неделе погода была довольно комфортной для осени, а вот в дальнейшем, уже в начале следующей недели, ожидаются более заметные изменения. Уже в понедельник в большинстве областей пройдут умеренные, а в северных и центральных областях – сильные дожди. По всей Украине, кроме юга и востока, ожидается довольно заметное понижение температуры – как минимум на 4-6°.

"Уже сейчас по территории Украины проходят атмосферные фронты, но они пока еще не слишком активны. Именно атмосферный фронт, проходящий через северные области, влияет на погоду в виде кратковременных дождей", – отмечают в Укргидрометцентре.

По их прогнозу, уже в понедельник с северо-запада "приближается достаточно активный атмосферный фронт, связанный с циклоном, который находится к северу от территории Украины". Этот атмосферный фронт и "принесет дожди практически во все регионы Украины".

Температурные показатели

Температурные показатели, которые в воскресенье ночью будут в пределах 9-16°, а днем до 18-26° ( а на юге страны даже до +28), синоптикам "несколько напоминают даже летнюю погоду". К сожалению, только в воскресенье.

Уже с понедельника из-за вышеупомянутого атмосферного фронта показатели на термометрах "будут снижаться практически по всей территории Украины" на четыре – шесть градусов, и "уже дневные максимумы в понедельник в большинстве регионов будут в пределах 13-17°".

Немного теплее, конечно, будет на юге и востоке, где максимальная температура достигнет +20.

Ветер в воскресенье останется западным и юго-западным, с умеренной скоростью 5-10 м/с.

Но уже в "понедельник, конечно, будет расти скорость и интенсивность" ветра, который уже "с начала недели будет доставлять дискомфорт", отмечают синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026-2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь. В то же время февраль может снова оказаться теплее, хотя в некоторых областях сохранится вероятность снега…

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