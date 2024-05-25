Мои дорогие люди, прошу репост и +

Очень много заказов с фронта.

Для разведчиков на Волчанск нужно выкупить Мавик 3T с тепловизором – 187 т. грн.

Далее текст на языке оригинала.

Бійці залишилися без нічного дрона, вночі їм потрібно працювати.

Бої ідуть жахливі, багато втрат та важкопоранених.

Не вистачає людей, всі втомлені, але бʼються.

Люди, прошу, 5-10-30 грн, хто як може.

Завтра потрібно викупити, бо по такий ціні важко знайти.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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