Для нужд ВСУ: Порошенко передал свои депутатские средства ОО 'Дело громад'

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал 200 тысяч гривен депутатских средств волонтерам ОО "Дело громад". Деньги будут использованы на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Это 200 тысяч гривен. Их дают на выполнение депутатских полномочий. Начиная с 1998 года, я перевожу такие выплаты в Фонд Порошенко и трачу 100% на благотворительную деятельность, а с 2014 года – исключительно на поддержку Вооруженных Сил Украины", – написал в Facebook политик.

Он подчеркнул, что деньги планирует передавать "Делу громад".

"Почему передавать, почему наличными? Потому что из-за санкций у меня арестованы счета. Вот такой "дедовский" способ, но они гарантированно дойдут до адресата – Вооруженных Сил Украины. В виде автомобилей, РЭБов, FPV-дронов и всего остального, что поставляет "Справа громад" для войска. Поставляет по самым выгодным ценам, и каждая копейка работает на нашу победу", – констатировал Порошенко.

По его словам, об этом хорошо знают более двухсот бригад, корпусов, отдельных полков, батальонов, которым Фонд Порошенко и "Дело громад" очень эффективно помогают.