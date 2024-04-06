Для луганчан в Броварах идет выдача помощи от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы из Луганской области, живущие в Броварах, получают наборы с продуктами первой необходимости. Это необходимая поддержка для людей, которые из-за войны эвакуировались из дома. Выдача помощи от Фонда Рината Ахметова проходит в хабе Сватовской территориальной общины.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU