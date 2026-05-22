Для этого знака зодиака заканчивается самый тяжелый период: астрологи прогнозируют большие перемены в ближайшее время

Последние несколько лет для многих людей стали настоящим испытанием на прочность. Постоянный стресс, неопределенность и ощущение, будто почва выскальзывает из-под ног, истощали эмоционально и физически. Однако астрологи убеждены: для одного знака зодиака этот сложный этап наконец завершается.

Видео дня

Речь идет о Тельце – знак, который больше всего ценит стабильность, спокойствие и предсказуемость, сообщает zwierciadlo. Именно поэтому влияние Урана, планеты неожиданных изменений и хаоса, стало для многих Тельцов особенно болезненным. С 2018 года Уран находился в этом знаке, заставляя людей проходить через кардинальные изменения, непростые решения и эмоциональные потрясения.

Многие Тельцы за это время могли пережить сложные разрывы, проблемы в карьере, финансовую нестабильность или ощущение постоянного внутреннего напряжения. Даже те, кто внешне казался спокойным, часто скрывали усталость и истощение.

Но теперь ситуация начинает меняться. Астрологи отмечают, что Уран постепенно покидает знак Тельца и переходит в Близнецы. Это означает, что период постоянных потрясений постепенно уходит в прошлое.

По словам астрологов, ближайшие месяцы могут принести Тельцам долгожданное облегчение. Проблемы, которые раньше казались неразрешимыми, начнут решаться более естественно, а жизнь станет более предсказуемой. Особенно позитивные изменения ожидаются в финансовой сфере и работе.

Астролог Джорджина Истербрук считает, что Тельцы входят в новый жизненный этап, где будет больше легкости, стабильности и возможностей. По ее словам, после длительного периода хаоса многие представители этого знака наконец почувствуют, что жизнь снова приобретает смысл.

Также эксперты отмечают: сложные годы научили Тельцов быть более гибкими и смелыми перед изменениями. И хотя этот опыт был непростым, именно он помог многим переосмыслить свои приоритеты и по-новому посмотреть на будущее.

Астролог Хелена Хатор добавляет, что новый период может оказаться особенно удачным в финансовом плане. По ее словам, в жизни Тельцов могут неожиданно появиться новые источники дохода, перспективные предложения и возможности, которых они давно ждали.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.