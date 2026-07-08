Для чего нужны чёрные ромбы на рулетке: об этом мало кто знает

Важным элементом любого домашнего набора инструментов является измерительная рулетка. Однако далеко не всем известно о неочевидных символах в виде маленьких черных ромбов, изображенных на ней.

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На первый взгляд они кажутся незначительными, однако именно они обеспечивают бесперебойное выполнение работы. Подробнее об этом сообщили в MSN.

В чём смысл ромбов

Как отмечается, при строительных работах по укладке полов, стен и потолков обычно устанавливаются деревянные или металлические горизонтальные стойки или балки. Они помогают поддерживать конструкцию. А ромбы на рулетке указывают расстояние между центрами каждой балки.

Расстояние между отметками балок варьируется в зависимости от рулетки и конструкции, но обычно балки I-образного сечения располагаются на расстоянии около 48,8 см друг от друга, что делит рулетку на пять различных отрезков.

В издании подчеркнули, что эти отметки были особенно важны в давние времена, когда строительство велось с использованием пиломатериалов. Однако даже в наши дни строители по-прежнему используют эти отметки, чтобы обеспечить единообразие и соблюдение всех норм и правил.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что высокие потолки в домах сталинской застройки были не только архитектурной особенностью или символом престижа. Такое решение имело практическое значение: оно обеспечивало лучший воздухообмен, комфортный микроклимат и больше естественного освещения в домах.

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