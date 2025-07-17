"Для чего нужен архив войны?" Роза Тапанова даст публичное интервью музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Во времена, когда война России против Украины продолжается, особенно важно не только помнить, но и системно хранить свидетельства об этих трагических событиях. Архив войны должен стать надежным источником правды для будущих поколений.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова инициировал платформу для общественного обсуждения будущего документации и архивирования данных о войне. 23 июля к циклу публичных интервью присоединится Роза Тапанова, генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Мероприятие состоится в Музее истории города Киева.
Тема разговора – "Для чего нужен Архив войны и как его создать?". Модерировать интервью будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.
Во время беседы участники обсудят следующие вопросы:
– Какие основные функции должен выполнять Архив войны?
– Какова роль государства и частных инициатив в формировании коллективной памяти?
– Какие концепции архивирования являются наиболее эффективными для Украины?
– Какой опыт Национального заповедника "Бабий Яр" может быть полезным в создании Архива войны?
– Как защитить собранные данные и сохранить правду о войне от манипуляций и искажения?
Отдельное внимание будет уделено вопросам формирования нарратива, сохранения памяти и примерам из опыта документирования трагедии Холокоста, которые могут помочь Украине в создании собственного Архива войны.
Вход свободный по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных". Регистрация по ссылке.
Когда: 23 июля.
Регистрация в 17:45, событие 18:00 – 19:00
Где: Музей истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7).
Публичные интервью – это важные культурологические события Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, направленные на сохранение памяти о войне.Следите за новыми мероприятиями в соцсетях Фонда и на сайте Музея.