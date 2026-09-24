Девы, смело действуйте, а Рыбы – будьте внимательны в финансовых делах: гороскоп на 24 сентября

В четверг, 24 сентября 2026 года, Луна будет находиться в знаке Рыб, что благоприятствует хорошим отношениям. Давайте стремиться к большей доброте, будем заботиться о себе и других. Сегодня хороший день, чтобы открыться добру, которое могут нам предложить люди, и не зацикливаться на трудностях. Это идеальный день для искусства, творчества и любви. Просто будьте немного осторожнее при покупках или путешествиях, чтобы ничего не потерять.

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Астрологи рассказали, что вечер благоприятен для свиданий и развлечений, а художники могут почувствовать вдохновение, пишет Vogue.

Овен

Все наладится, просто не спешите. Советы других могут оказаться не очень эффективными. Лучше работать самостоятельно, и вы легко найдете то, что упустили другие, и предотвратите проблемы в будущем. Сделайте себе что-нибудь приятное после обеда. Меркурий в оппозиции также придаст вам энергии для встреч или свиданий, которые пройдут в очень хорошей атмосфере.

Телец

Вам будет не терпится познакомиться с кем-нибудь интересным и найти тему для разговора. Тригон Венеры к вашему знаку придаст вам сил, и ваш день будет очень успешным. Вы сможете уверенно начинать новые дела, так как успех на вашей стороне. Однако во второй половине дня подумайте о любви, поскольку сегодня вы очень успешны в этой сфере жизни. Застенчивый человек подаст вам сигналы; постарайтесь не пропустить их.

Близнецы

Будьте бдительны, потому что квадрат Луны к вашему знаку благоприятствует неожиданным событиям. Не волнуйтесь, всё обернется хорошо. Возможно, вы даже заключите выгодную сделку. Только не слишком беспокойтесь о поведении других людей, так как вы можете без необходимости оттолкнуть кого-то. Вечер благоприятствует росту, обучению и раскрытию тайн. Тригон Меркурия к вашему знаку советует вам быть более любознательными.

Рак

Сегодня вы займетесь своими делами, и различные проблемы вас не побеспокоят. Вам удастся навести порядок в своих вещах и быстро завершить ряд нерешенных вопросов. Венера в тригоне очень благоприятна для заботы о доме и семье, но во второй половине дня ваши амбициозные планы могут внезапно измениться. Вы почувствуете себя более игривым, и атмосфера станет более располагающей к свиданиям и развлечениям.

Лев

Будьте осторожны, потому что что-то может оказаться вне вашего контроля. Вам начнет казаться, что все думают только о себе и не хотят делиться с другими. Расслабьтесь и делайте то, что в ваших силах. Позвольте другим позаботиться о себе, и, возможно, они начнут больше вас ценить. Когда вы взглянете на вещи в перспективе, все встанет на свои места. Секстиль Меркурия к вашему знаку наконец-то поможет вам ладить со всеми.

Дева

Вы решите избегать неприятных людей и мрачных мест. Луна в оппозиции сделает вас более чувствительными, но и более наблюдательными. Наблюдайте за поведением людей и делайте выводы на их основе, но сегодня не спешите ни с чем. Венера в секстиле советует вам сделать то, что необходимо, а затем заняться хобби. А если у вас есть силы на уборку, займитесь своим гардеробом. Весна – отличное время для новых стилей.

Весы

Соединение Меркурия благоприятствует вашей карьере, и сегодня вам также сопутствует удача в финансовом плане. Думайте о деньгах и продвижении по службе, но не ввязывайтесь в интриги. Придерживайтесь своих принципов и идеалов, а секстиль Юпитера принесет вам большой успех. Вечером подумайте о удовольствиях, вкусной еде и комфорте. Вы заслуживаете награды за все свои успехи.

Скорпион

В течение дня вы будете сохранять спокойствие и оптимизм. Тригон Луны поможет вам утешить кого-то или дать дельный совет по сложному вопросу. Сегодня ваши сильные стороны – финансы и организация работы. День благоприятствует завоеванию дружбы и даже популярности. Только не обещайте слишком много тому, кто в прошлом злоупотреблял вашим доверием. Сегодня вам не нужно жертвовать собой ради кого-либо.

Стрелец

Другие будут заняты, и вы будете в задумчивом настроении. Сегодня вам нужно немного больше покоя, чтобы уладить некоторые нерешенные вопросы. Тригон Нептуна усиливает вашу интуицию и помогает вам открыть новые способности, но вам нужно время для хобби. Во второй половине дня займитесь искусством или посмотрите что-нибудь красивое. Секстиль Меркурия сделает хороший фильм лучшим способом поднять вам настроение.

Козерог

Вы не задержитесь на работе допоздна, так как встречи с друзьями или различные мероприятия окажутся более важными. Ваша интуиция вас не подведет, поскольку рискованные идеи вашего начальника или другого амбициозного человека сегодня не будут иметь большой ценности. Вместо того чтобы заставлять себя начинать что-то новое, закончите старые дела. После обеда хорошее время для творчества или хобби. Венера в секстиле также поможет вам быстро приобрести необходимые вещи, но ищите выгодные предложения.

Водолей

С самого утра вам захочется держать все под контролем. Однако ситуация может осложниться, потому что вы не сможете следить за всеми. Кто-то может начать что-то выяснять или внезапно передумать. Объясните быстро, что происходит, вместо того чтобы тратить время и гадать. Друзья помогут вам с вашими проблемами, и в конце концов все разрешится. После обеда пора расслабиться. Не забудьте позвонить кому-нибудь приятному, дружбу всегда стоит беречь.

Рыбы

Соединение Луны поможет вам сосредоточиться на важных задачах. Сегодня отличный день для уборки или покупок, после чего можно насладиться тишиной и покоем. Вечером уделите внимание своему здоровью, займитесь чем-нибудь полезным для поддержания физической формы. Используйте новые маски или кондиционеры для волос, и вы быстро увидите прекрасные результаты. Любовь сегодня вам благоприятна, но держите свои дела в секрете. Если вы доверитесь не тому человеку, то станете объектом сплетен.

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